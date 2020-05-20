Отсылки к сталинскому режиму - некорректны и далеки от правды

"Даже сталинский режим не уничтожил столько народа Латвии, сколько наши заботливые, умные и храбрые власти",

- написал экс-мэр в своем Facebook. В качестве автора этого высказывания называется бывший депутат Рижской думы Имантс Кейшс, который после исключения из Новой консервативной партии стал поддерживать "Согласие" и был включен в список партии для участия в выборах в Рижскую думу.

Этот же текст днем ранее был опубликован и в аккаунте "Согласия", и Ушаков им поделился.

ФОТО: Facebook

Кейшс рассказал Re:Check, что мог так высказаться, хоть и не знает, откуда именно этот текст взят. Кейшс, который является руководителем Общества многодетных семей, объяснил, что об этом свидетельствует статистика - снижение рождаемости, многие "сосланные" за рубеж люди, маленькие детские пособия.

Депутат Европарламента Ушаков свою публикацию объяснять не хочет. Он указал, что лишь перепубликовал цитату, после чего прервал телефонный разговор.

Бессмысленное, абстрактное, манипулятивное сравнение, у которого нет никакой логики и которое не соответствует уровню депутата Европарламента, считает историк и ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш. Он указывает на различные факты. Во-первых, во Второй мировой войне Латвия потеряла примерно четвертую часть своих жителей. Во-вторых, хоть часть жителей и эмигрировала из Латвии после восстановления ее независимости, это был свободный выбор людей, поэтому это не сравнимо с советским режимом и репрессиями. "Если бы не было 50 лет оккупации, людям не пришлось бы уезжать", - отметил Круминьш.

Также он задается вопросом, сколько людей осталось бы в Латвии, если бы можно было выезжать из Советского Союза.

Экономические последствия ни в коем случае не сравнимы с репрессиями тоталитарного режима. Такие сравнения - абсурд, говорит историк и исследователь тоталитаризма Дайна Блеере.

Она видит в этом утверждении попытку показать, что жизнь в независимой Латвии становится все хуже и хуже, хотя на самом деле экономические показатели все время улучшаются и это время нельзя сравнить с нищетой, в которой люди жили после войны. Однако для аудитории, на которую, скорее всего, ориентируется Ушаков, запись понятна, говорит историк.

"Во многих кругах в России популярно мнение, что Сталин был очень эффективным менеджером, который превратил Советский Союз в супердержаву, победившую во Второй мировой войне, и что в сталинское время все цвело и пахло. Несмотря на факты, такие взгляды очень популярны".

Национальная энциклопедия пишет, что после присоединения Латвии к Советскому Союзу в 1940 году за два года были эвакуированы, депортированы и расстреляны более 30 тысяч жителей Латвии. В 1944 году во время оккупации от Латвии отделили и присоединили территорию Абрене (Пыталово) с более чем 40 тысячами жителей. В 1949 году из Латвии в отдаленные регионы СССР вывезли более 42 тысяч человек.

Нужно добавить, что это не первый раз, когда Ушаков искажает историю в своих публикациях в социальных сетях. 4 мая этого года он поздравил своих подписчиков "с Днем рождения Латвии", игнорируя тот факт, что независимость Латвия получила 18 ноября 1918 года. 4 мая 1990 года спустя 50 лет оккупации была принята декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики.