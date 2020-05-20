Тодоренко подарила статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук

"Помните я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" Регине Тодоренко? Сегодня пришла ответная посылка от нее. (…) У меня теперь появилась статуэтка "Женщина года", - написала Маргарита, отметив, что она для нее "ничего не значит".

"И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм), я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает", - рассказала Грачева, отметив, что теперь еще и является обладательницей двух костюмов панд.

Помимо этого девушка попросила своих подписчиков не писать негативные комментарии в адрес Тодоренко:

"Все мы совершаем ошибки, но главное - пытаться их исправить".

Скандал с Тодоренко:

В конце апреля Тодоренко раскритиковали из-за высказываний о домашнем насилии: ведущая обвинила жертв насилия в том, что они ничего не делают для того, чтобы их не били. Затем журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года", а несколько брендов прекратили с ней сотрудничество.

Действия Тодоренко: ведущая принесла публичные извинения, выпустила фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?", а также перечислила центру помощи пострадавшим от насилия два миллиона рублей. Пожертвование стало самым крупным в истории фонда.

История Маргариты:

Муж Грачевой отвез жену в лес и отрубил топором кисти рук в декабре 2017 года. Преступление он пытался объяснить ревностью. Маргарита потеряла кисть правой руки - пришлось установить протез. Левую руку удалось сохранить.

В ноябре 2018 года Дмитрий Грачев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.