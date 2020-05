Тодоренко подарила статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук

Помните я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" @reginatodorenko , а сегодня пришла ответная посылка от неё. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Начну сразу с просьбы, пожалуйста воздержитесь от комментариев: - Какая Регина неискренняя! - Откупилась за 2 миллиона! - А сколько она тебе заплатила? - Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить! 📌 за две недели фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия посмотрели более 4 миллионов людей; 📌 она перевела 2 миллиона рублей в центр "НАСИЛИЮ.НЕТ"; 📌 разрабатывает специальное приложение, которое должно помочь тем,кто столкнулся с домашнем насилием; 📌 и у меня теперь появилась статуэтка "Женщина года". Честно, для меня эта награда🏆 ничего не значит. И при видео-общении с Региной(когда она снимала фильм),я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маски" в костюме Панды🐼) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала,хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме) Ждите сторис от меня 29 мая😁 ---спойлер: в этот день будет нашествие панд--- ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❗В ЗАКЛЮЧЕНИЕ❗ Даже после предательства,я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко! #маматрансормер #панда

