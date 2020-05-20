Тодоренко подарила статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук

Телеведущая Регина Тодоренко подарила статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой. Муж Маргариты в 2017 году отрубил ей кисти рук. Грачева сообщила о об этом в своем Instagram-профиле.
"Помните я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" Регине Тодоренко? Сегодня пришла ответная посылка от нее. (…) У меня теперь появилась статуэтка "Женщина года", - написала Маргарита, отметив, что она для нее "ничего не значит".
"И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм), я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает", - рассказала Грачева, отметив, что теперь еще и является обладательницей двух костюмов панд.
Помимо этого девушка попросила своих подписчиков не писать негативные комментарии в адрес Тодоренко:
"Все мы совершаем ошибки, но главное - пытаться их исправить".
Помните я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" @reginatodorenko , а сегодня пришла ответная посылка от неё. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Начну сразу с просьбы, пожалуйста воздержитесь от комментариев: - Какая Регина неискренняя! - Откупилась за 2 миллиона! - А сколько она тебе заплатила? - Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить! 📌 за две недели фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия посмотрели более 4 миллионов людей; 📌 она перевела 2 миллиона рублей в центр "НАСИЛИЮ.НЕТ"; 📌 разрабатывает специальное приложение, которое должно помочь тем,кто столкнулся с домашнем насилием; 📌 и у меня теперь появилась статуэтка "Женщина года". Честно, для меня эта награда🏆 ничего не значит. И при видео-общении с Региной(когда она снимала фильм),я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маски" в костюме Панды🐼) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала,хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме) Ждите сторис от меня 29 мая😁 ---спойлер: в этот день будет нашествие панд--- ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❗В ЗАКЛЮЧЕНИЕ❗ Даже после предательства,я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко! #маматрансормер #панда
Скандал с Тодоренко:
В конце апреля Тодоренко раскритиковали из-за высказываний о домашнем насилии: ведущая обвинила жертв насилия в том, что они ничего не делают для того, чтобы их не били. Затем журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года", а несколько брендов прекратили с ней сотрудничество.
Действия Тодоренко: ведущая принесла публичные извинения, выпустила фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?", а также перечислила центру помощи пострадавшим от насилия два миллиона рублей. Пожертвование стало самым крупным в истории фонда.
История Маргариты:
Муж Грачевой отвез жену в лес и отрубил топором кисти рук в декабре 2017 года. Преступление он пытался объяснить ревностью. Маргарита потеряла кисть правой руки - пришлось установить протез. Левую руку удалось сохранить.
В ноябре 2018 года Дмитрий Грачев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
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