"Не надо считать чужие деньги!": Рудковская против блогеров. Новое шоу Собчак назвали провалом

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале спецвыпуск "Осторожно, к барьеру, Собчак". У видео больше дизлайков, чем лайков, а комментаторы написали, что шоу не имеет смысла, и назвали его "провалом, балаганом и скучным". Его участники регулярно использовали нецензурную брань.
В начале шоу Собчак объявила его тему: "Почему нас всех *** (цензурно выражаясь, "достал") гламур. Гостями стали продюсер Яна Рудковская и блогер Арина Холина. У каждой стороны было по четыре секунданта. В ходе программы регулярно использовалась ненормативная лексика.
Формат новой программы можно сравнить с политическими дебатами. Но зрители его не оценили.
Дизлайков видео собрало больше, чем лайков, а в комментариях выпуск называли недоработанным, балаганом и попыткой "притащить" телевидение в YouTube.
"Можно было сделать просто интервью", "Редкостная чушь", "Балаган. Ксения, это полный фейл", "К сожалению, не смогла посмотреть больше 15 минут" , "Очень скучный выпуск", "Не смогла досмотреть, пустое" и так далее.
Кратко рассказываем, что же там обсуждалось.
Зачем?
В самом начале шоу стороны - Рудковская и Холина - рассказали, зачем пришли.
Блогер Арина Холина считает, что Яна Рудковская - воплощение дурного вкуса.
Она заявила, что продюсер постоянно хвастается своей прекрасной жизнью, тем самым вызывая ненависть людей. Причина совершенно не в зависти, а в том, что люди понимают, что это все ложь.
"Люди бунтуют против лжи и фейков", - сказала Холина, отметив, что не все люди завистники.
"Мы не быдло, у нас просто есть свое мнение", - указала блогер.
По мнению Рудковской, она "сеет вокруг себя красоту", роскошь и представляет модных и богатых русских. Она в очередной раз рассказала о своих достижениях: привезла "Евровидение" в Россию, продала рекордное количество билетов на собственные шоу, занимается благотворительностью, есть и другие заслуги. К Собчак на программу она пришла потому, что к ней есть претензии и она уверена, что ей есть что на это ответить.
Всех достал гламур?
Холина заявила, что прочитала огромное количество комментариев под публикациями Рудковской и порядка 70% фолловеров, по ее мнению, видят в публичном образе продюсера то же самое, что и она, то есть отсутствие правды, дурной вкус и хвастовство.
"Есть ощущение, что ты всем хочешь доказать, что ты богата, успешна в бизнесе, что купила "диоры" и "шанели", а еще тебе их и подарили, и кровать Романовых есть. [...] Я не понимаю в современном мире такого посыла. Ладно если такое происходило в 90-х или 2000-х. Ощущение, что это история понтов из того времени", - заявила Холина. Ей интересно, почему "нулевые" остались с Яной и что она хочет этим сказать.
"Куда хочу, туда и трачу"
Рудковская парировала тем, что за год пользователи оставляют порядка четырех миллионов комментариев под ее публикациями и Холина никак не могла прочитать все, чтобы сделать подобные выводы.
"Я не хочу нравиться всем, я не сумка Chanel и не стодолларовая купюра. Действительно, кому-то я нравлюсь, кому то - нет, было бы хуже, если бы обо мне не говорили вообще. Это был бы пи***ец. Все деньги, которые есть у моей семьи, я заработала, ни у кого не отжала", - оправдывалась продюсер.
Рудковская добавила, что, по ее мнению, блогеры зарабатывают деньги выражением ненависти к другим и подсматриванием.
Яна считает, что благодаря тому, что она фотографирует свои роскошные завтраки, многие люди "перестали есть со сковородок".
"Можно накрыть на стол, не имея дорогой посуды, но сделать это красиво", - сказала Яна.
"Куда хотим тратить деньги, туда и тратим. О вкусах не спорят. [...] Если вы меня судите, значит - вам это нравится. [... ] Вы получаете кайф. Я получаю кайф от того, что зарабатываю деньги и трачу", - призналась Рудковская.
Продюсер подчеркнула, что при всем этом, она жертвует на благотворительность. Например, дарит около 20 тысяч билетов на свои шоу малоимущим семьям и сиротам.
Неудачное нападение
Секундант со стороны Холиной - рэпер Гнойный (Слава КПСС) - отметил, что мало что знает о Яне Рудковской. Он отказался говорить от своего имени и, что странно, говорил от имени рэпера Оксимирона. По его словам, якобы Оксимирон считает, что неприемлемо тратить такие огромные деньги на себя и демонстрировать это.
"У людей нет 100-150 тысяч рублей на операцию ребенку, а ты покупаешь штаны у какого-то итальянского дядечки, и настоящая интеллигенция так не поступает", - резюмировал Гнойный.
Защита оказалась сильнее?
Дизайнер и светская дама Наталья Якимчик выступила в защиту Рудковской.
"Я не наблюдаю за людьми, которые мне не нравятся", - сказала она.
Женщина объяснила, что она искренне не понимает, зачем блогеры, которым не нравится Яна, за ней смотрят.
Продюсер не говорит, что она занимается только благотворительностью, она также много работает.
"Не надо считать чужие деньги!" - указала Наталья.
Второй секундант Яны Иосиф Пригожин отметил, что Рудковская является примером в сфере российского шоу-бизнеса. Каждая из сторон права по-своему и сделает какие-то выводы.
"Бренды тоже надо как-то продвигать. Это часть бизнеса", - подытожил он.
Журналист и блогер Алена Жигалова поинтересовалась, какой вред своими действиями наносит Яна Рудковская.
Арина Холина попыталась ответить на этот вопрос, но не достаточно четко сформулировала ответ. В итоге с помощью Ксении гости резюмировали, что из-за Яны "умирает хороший вкус".
Собчак в завершение заметила, что Холина "паразитирует" на чужом контенте. Она берет чужие интервью и записывает видео с критикой про Дудя, Шихман и т. п.
Арина в итоге согласилась, что она действительно "паразитирует" и Ксения Собчак права в своих замечаниях в ее адрес.
Журналистка указала, что весь спор - это спор о вкусе, а он всегда непрост.
Видео: "Осторожно, к барьеру, Собчак"
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