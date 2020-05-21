"Не надо считать чужие деньги!": Рудковская против блогеров. Новое шоу Собчак назвали провалом

В начале шоу Собчак объявила его тему: "Почему нас всех *** (цензурно выражаясь, "достал") гламур. Гостями стали продюсер Яна Рудковская и блогер Арина Холина. У каждой стороны было по четыре секунданта. В ходе программы регулярно использовалась ненормативная лексика.

Формат новой программы можно сравнить с политическими дебатами. Но зрители его не оценили.

Дизлайков видео собрало больше, чем лайков, а в комментариях выпуск называли недоработанным, балаганом и попыткой "притащить" телевидение в YouTube.

"Можно было сделать просто интервью", "Редкостная чушь", "Балаган. Ксения, это полный фейл", "К сожалению, не смогла посмотреть больше 15 минут" , "Очень скучный выпуск", "Не смогла досмотреть, пустое" и так далее.

Кратко рассказываем, что же там обсуждалось.

Зачем?

В самом начале шоу стороны - Рудковская и Холина - рассказали, зачем пришли.

Блогер Арина Холина считает, что Яна Рудковская - воплощение дурного вкуса.

Она заявила, что продюсер постоянно хвастается своей прекрасной жизнью, тем самым вызывая ненависть людей. Причина совершенно не в зависти, а в том, что люди понимают, что это все ложь.

"Люди бунтуют против лжи и фейков", - сказала Холина, отметив, что не все люди завистники. "Мы не быдло, у нас просто есть свое мнение", - указала блогер.

По мнению Рудковской, она "сеет вокруг себя красоту", роскошь и представляет модных и богатых русских. Она в очередной раз рассказала о своих достижениях: привезла "Евровидение" в Россию, продала рекордное количество билетов на собственные шоу, занимается благотворительностью, есть и другие заслуги. К Собчак на программу она пришла потому, что к ней есть претензии и она уверена, что ей есть что на это ответить.

Всех достал гламур?

Холина заявила, что прочитала огромное количество комментариев под публикациями Рудковской и порядка 70% фолловеров, по ее мнению, видят в публичном образе продюсера то же самое, что и она, то есть отсутствие правды, дурной вкус и хвастовство.

"Есть ощущение, что ты всем хочешь доказать, что ты богата, успешна в бизнесе, что купила "диоры" и "шанели", а еще тебе их и подарили, и кровать Романовых есть. [...] Я не понимаю в современном мире такого посыла. Ладно если такое происходило в 90-х или 2000-х. Ощущение, что это история понтов из того времени", - заявила Холина. Ей интересно, почему "нулевые" остались с Яной и что она хочет этим сказать.

"Куда хочу, туда и трачу"

Рудковская парировала тем, что за год пользователи оставляют порядка четырех миллионов комментариев под ее публикациями и Холина никак не могла прочитать все, чтобы сделать подобные выводы.