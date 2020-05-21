Наши последние "нормальные" фото. Редакция TVNET тоже грустит по тем временам!

Контекст Британская журналистка Робин Винтер предложила в Twitter прислать ей "последнюю нормальную фотографию", которая была сделана еще до коронавируса и его последствий. На такую просьбу ее вдохновил материал BBC с таким же предложением. В результате флешмоб #lastnormalphoto стал невероятно популярен: десятки тысяч людей со всего мира поспешили в нем поучаствовать. Фото - абсолютно разные: начиная от селфи, заканчивая панорамами оживленных улиц. С одной стороны - ничего необычного, но с другой - как же мы соскучились по "старым" временам!

Редакция RUS.TVNET также хочет присоединиться к флешмобу и предлагает сделать это и вам, дорогой читатель! (Куда слать фото - указано в конце статьи.)

А вот что из последнего нашлось в наших архивах:

Мария Кобызева, журналист ФОТО: Rus.TVNET

Мария: "В середине февраля мы едем по Берлину на машине и понимаем, что справа - там самая East Side Gallery. Я очень хотела там побывать! Тем временем в Китае уже орудовал коронавирус. По возвращении, как всегда, я сразу начала думать о следующей поездке. Еще не зная, что совсем скоро это потеряет смысл. Это фотография из последнего путешествия, и мне тоскливо, что я не знаю, когда будет следующее".

Екатерина Кулеш, журналист ФОТО: Rus.TVNET

Екатерина: "Как оказалось, мои фотографии за последний год не особо отличаются друг от друга - селфи, сын, кот, селфи с сыном, попытки селфи с котом. Кстати, в шапке до сих пор хожу (лето через полторы недели, ага)".

Александр Овсянников, заместитель главного редактора ФОТО: Rus.TVNET

Александр: "15 февраля 2020 года, отмечаем десятилетие дочери в лазертаге. Менее чем через месяц школы перейдут на удаленное обучение. На ее день рождения пришел почти весь класс, такой шумной компанией за пределами школы они больше не собирались и не соберутся минимум до осени. Расстроен ли ребенок? Не особо, лучшие друзья - всегда онлайн!".

Эрика Сташкевич, заместитель главного редактора ФОТО: Rus.TVNET

Эрика: "Мое фото 11 марта, за день до ЧС. Я купила костюм, который некуда надевать. Он так и не пришел в офис".

Том Ратфелдерс, журналист TVNET ФОТО: Rus.TVNET

Том: "24 ноября 2019 года. Мы с друзьями посетили Париж и посмотрели на Эйфелеву башню. В тот момент мы и не могли подумать, что уже через несколько месяцев путешествие станет чем-то совершенно эксклюзивным. Однако я считаю, что мы живем в очень интересное время и в данный момент быть журналистом - очень даже динамично и захватывающе!".

Вероника Рутковска (слева), редактор раздела КРАСОТКА ФОТО: Rus.TVNET

Вероника: "Оказывается, мое последнее "нормальное" фото с мероприятия в кино с Эрикой. Шестое марта. Скучаю по скоплениям людей, мероприятиям и походам в кино"

Эрика: "О, какие волосы хорошие и ногти, я помню этот день, точняк. Люди, странное кино, весело и непринужденно. Хочу в тот день, он вкусно пахнет!".

Раиса Смирнова, редактор раздела ЗВЕЗДЫ ФОТО: Rus.TVNET

(Как выяснилось, одно из "последних нормальных фото" Раисы - с того же мероприятия.)