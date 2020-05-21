Наши последние "нормальные" фото. Редакция TVNET тоже грустит по тем временам!
А вы помните, как мы тусили на различных мероприятиях и концертах? Да, сейчас такие простые вещи, как поход в кино, могут показаться чем-то невероятным, чуть ли ни недосягаемым. Как часто вы пересматриваете на телефоне ваши "нормальные фото", сделанные до карантина и ЧС? Хотите ими поделиться? Вот мы своими хотим!
Контекст
Британская журналистка Робин Винтер предложила в Twitter прислать ей "последнюю нормальную фотографию", которая была сделана еще до коронавируса и его последствий. На такую просьбу ее вдохновил материал BBC с таким же предложением. В результате флешмоб #lastnormalphoto стал невероятно популярен: десятки тысяч людей со всего мира поспешили в нем поучаствовать.
Фото - абсолютно разные: начиная от селфи, заканчивая панорамами оживленных улиц. С одной стороны - ничего необычного, но с другой - как же мы соскучились по "старым" временам!
Редакция RUS.TVNET также хочет присоединиться к флешмобу и предлагает сделать это и вам, дорогой читатель! (Куда слать фото - указано в конце статьи.)
А вот что из последнего нашлось в наших архивах:
Мария: "В середине февраля мы едем по Берлину на машине и понимаем, что справа - там самая East Side Gallery. Я очень хотела там побывать! Тем временем в Китае уже орудовал коронавирус. По возвращении, как всегда, я сразу начала думать о следующей поездке. Еще не зная, что совсем скоро это потеряет смысл. Это фотография из последнего путешествия, и мне тоскливо, что я не знаю, когда будет следующее".
Екатерина: "Как оказалось, мои фотографии за последний год не особо отличаются друг от друга - селфи, сын, кот, селфи с сыном, попытки селфи с котом. Кстати, в шапке до сих пор хожу (лето через полторы недели, ага)".
Александр: "15 февраля 2020 года, отмечаем десятилетие дочери в лазертаге. Менее чем через месяц школы перейдут на удаленное обучение. На ее день рождения пришел почти весь класс, такой шумной компанией за пределами школы они больше не собирались и не соберутся минимум до осени. Расстроен ли ребенок? Не особо, лучшие друзья - всегда онлайн!".
Эрика: "Мое фото 11 марта, за день до ЧС. Я купила костюм, который некуда надевать. Он так и не пришел в офис".
Том: "24 ноября 2019 года. Мы с друзьями посетили Париж и посмотрели на Эйфелеву башню. В тот момент мы и не могли подумать, что уже через несколько месяцев путешествие станет чем-то совершенно эксклюзивным. Однако я считаю, что мы живем в очень интересное время и в данный момент быть журналистом - очень даже динамично и захватывающе!".
Вероника: "Оказывается, мое последнее "нормальное" фото с мероприятия в кино с Эрикой. Шестое марта. Скучаю по скоплениям людей, мероприятиям и походам в кино"
Эрика: "О, какие волосы хорошие и ногти, я помню этот день, точняк. Люди, странное кино, весело и непринужденно. Хочу в тот день, он вкусно пахнет!".
(Как выяснилось, одно из "последних нормальных фото" Раисы - с того же мероприятия.)
Раиса: "В любимом кинотеатре Apollo kino. Конечно, я скучаю по мероприятиям, по встречам и общению с друзьями. Мы живем рядом с Akropole, потому походы в кино были важной частью нашего семейного отдыха. Мы часто ходили в кино. Почти на все премьеры".
Анния: "Утром 4 марта я улетела в Брюссель и только по прилету узнала, что запланированный через несколько часов семинар отменен из-за вируса. Но поездка не была напрасной, поскольку Еврокомиссию в тот день посетила Грета и, несмотря на вирус, у двери аудитории была такая очередь, что у нее не было видно конца, а сидячие места в зале нашлись только для самых быстрых".
Виктория: "С грустью осознала, что большинство моих фоток - вырезанный в ванной кафель из-за протечки для страховой, фото техпаспорта на списанную машину и скрины циничных шуточек. Последняя "классная" фотка - с Тенерифе. Я тогда чуть не умерла от езды за рулем арендованного авто по самым страшным серпантинам в моей жизни".
Илья: "Первый день Brexit. Лондон, 01.02.2020. Гуляем с друзьями по набережной Темзы. Хороший был день. Но и сейчас интересное время".
Катрина: "Если честно, фотографироваться не люблю - и внешностью своей никогда не была довольна, и ракурс выбрать не умею, и губки-уточки не про меня, ну а селфи - вообще полный провал! Так что фото практически нет, но это не значит, что жизни нет. Вот из последнего - "докоронавирусного" - спасибо подруге, которая снимает все, и это не обсуждается, то есть просто: "Давай сфоткаемся - детям пошлем". На презентации французского бренда парфюмерии HFC Paris в Hanzas Perons".
Последнее нормальное фото, говорите? Да у нашего спортивного редактора каждое - прекрасно! А сделано оно до или после введения режима ЧС - гадайте сами!
Александр: "В моей жизни ничего не изменилось. Я по-прежнему все время хочу спать и на большинстве своих фото - я нахожусь в горизонтальной позиции".
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