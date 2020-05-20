Минздрав: Если не станет хуже, разрешат собираться по 50 человек

Если ситуация будет стабильной, то через четыре недели можно будет говорить о следующих "расширениях", пояснили в министерстве.

В то же время министерство сообщило, что в настоящее время с экспертами отрасли проводится оценка, можно ли к мероприятиям на свежем воздухе применять иные критерии, касающиеся количества людей.

По словам Минздрава, все ограничения и впредь будут снимать постепенно, а эффект смягченных ограничений возможно оценить эпидемиологически в течение двух-четырех недель.

Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что ситуация как в мире, так и в Европе все еще нестабильна, поэтому слишком быстрое возвращение к нормальному ритму жизни может привести к быстрому росту заболеваемости, напоминают в Минздраве.

Отметим, ранее правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня, но смягчило меры по социальному дистанцированию, разрешив собираться как в помещениях, так и на улице до 25 человек.

Как известно, Эстония с 1 июля разрешила публичные мероприятия с числом участников до 1000 человек на открытом воздухе и до 500 в помещениях.

Ранее министр культуры Наурис Пунтулис, отвечая на вопрос о том, когда ждать послаблений в этой сфере, ответил, что Латвия выбрала осторожную тактику и осторожно отменяет ограничения на количество участников публичных мероприятий.

По словам Пунтулиса, каждое государство, смягчая ограничения, идет своим путем, учитывая ряд факторов - уровень медицины, ход распространения Covid-19, и ни у кого нет готового рецепта, как действовать. Латвия избрала осторожную тактику. "Нужно наблюдать, как развивается ситуация в Латвии и мире, и когда можно прийти к решениям о смягчении ограничений и у нас", - сказал министр.