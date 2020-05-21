Сейм назначил нового председателя Верховного суда

Ранее кандидатуру Струпишса на должность председателя ВС единогласно поддержала юридическая комиссия Сейма.

На заседании комиссии нынешний председатель ВС Ивар Бичкович сообщил, что за кандидатуру Струпишса проголосовал пленум ВС. Струпишс имеет обширный опыт работы в академической сфере, в течение многих лет работает в ВС, специализируясь в области коммерческого права. Т

акже у него имеется опыт работы в Совете по юстиции.

Струпишс на заседании комиссии заявил, что намерен улучшить качество приговоров в судах, улучшить сотрудничество с судами более низких инстанций, обучение судей, активно вести работу по разъяснению постановлений Сената ВС.

Также он считает, что Совету по юстиции необходимо предоставить право законодательной инициативы, поскольку в настоящее время роль совета минимальна и его мнения не всегда принимаются во внимание.

Струпишс является судьей ВС с 2014 года, а с 2018 года занимает должность председателя департамента по гражданским делам. Также он является членом Совета по юстиции.

Полномочия действующего председателя ВС Ивара Бичковича истекают 15 июня 2020 года.