Чт, 21.05.2020
По возвращении, как всегда, я сразу начала думать о следующей поездке. Еще не зная, что совсем скоро это потеряет смысл. Это фотография из последнего путешествия, и мне тоскливо, что я не знаю, когда будет следующее. Мария Кобызева, журналист TVNET

В начале июня полностью восстановят оказание медуслуг

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

С 29 мая будут расширены плановые услуги дневных стационаров, а с 3 июня полностью возобновлены все медицинские услуги, ограниченные из-за пандемии Covid-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так же, как и до сих пор, медицинские учреждения должны соблюдать меры эпидемиологической безопасности - разделять потоки пациентов, ограничивать их количество и назначать точное время визита.  

В медицинских учреждениях и у сотрудников, и у пациентов должны быть средства индивидуальной защиты. После каждого приема должна быть проведена дезинфекция помещений. 

Вопрос о необходимости проведения теста на Covid-19 перед плановыми услугами будет решать семейный врач.

Сначала медицинские учреждения примут тех пациентов, запись которых ранее была отменена из-за режима чрезвычайной ситуации. Более точную информацию об оплачиваемых государством медицинских услугах можно получить в Национальной службе здравоохранения по телефону 80001234 или на портале www.rindapiearsta.lv.

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