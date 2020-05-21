В начале июня полностью восстановят оказание медуслуг

Так же, как и до сих пор, медицинские учреждения должны соблюдать меры эпидемиологической безопасности - разделять потоки пациентов, ограничивать их количество и назначать точное время визита.

В медицинских учреждениях и у сотрудников, и у пациентов должны быть средства индивидуальной защиты. После каждого приема должна быть проведена дезинфекция помещений.

Вопрос о необходимости проведения теста на Covid-19 перед плановыми услугами будет решать семейный врач.

Сначала медицинские учреждения примут тех пациентов, запись которых ранее была отменена из-за режима чрезвычайной ситуации. Более точную информацию об оплачиваемых государством медицинских услугах можно получить в Национальной службе здравоохранения по телефону 80001234 или на портале www.rindapiearsta.lv.