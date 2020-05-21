В начале июня полностью восстановят оказание медуслуг

С 29 мая будут расширены плановые услуги дневных стационаров, а с 3 июня полностью возобновлены все медицинские услуги, ограниченные из-за пандемии Covid-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Так же, как и до сих пор, медицинские учреждения должны соблюдать меры эпидемиологической безопасности - разделять потоки пациентов, ограничивать их количество и назначать точное время визита.
В медицинских учреждениях и у сотрудников, и у пациентов должны быть средства индивидуальной защиты. После каждого приема должна быть проведена дезинфекция помещений.
Вопрос о необходимости проведения теста на Covid-19 перед плановыми услугами будет решать семейный врач.
Сначала медицинские учреждения примут тех пациентов, запись которых ранее была отменена из-за режима чрезвычайной ситуации. Более точную информацию об оплачиваемых государством медицинских услугах можно получить в Национальной службе здравоохранения по телефону 80001234 или на портале www.rindapiearsta.lv.
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