airBaltic разрешили возобновить полеты из Риги в еще четыре направления

По специальному разрешению Министерства сообщения авиакомпания airBaltic с 25 мая возобновит прямые рейсы из Риги в Амстердам, с 1 июня - в Гамбург, с 8 июня - в Вену, а с 9 июня - в Дюссельдорф, рассказал министр сообщения Талис Линкайтс.