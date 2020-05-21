airBaltic разрешили возобновить полеты из Риги в еще четыре направления

По специальному разрешению Министерства сообщения авиакомпания airBaltic с 25 мая возобновит прямые рейсы из Риги в Амстердам, с 1 июня - в Гамбург, с 8 июня - в Вену, а с 9 июня - в Дюссельдорф, рассказал министр сообщения Талис Линкайтс.
Как сообщалось, 18 мая авиакомпания airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет спецрейсы во Франкфурт и Осло.
Дополнительно к этому airBaltic 25 мая возобновляет рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня - в Берлин.
Пассажирам перед полетом настоятельно рекомендуется проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах.
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