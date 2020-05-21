Сбил на пешеходном переходе и скрылся. Полиция в Риге ищет сбежавшего водителя

В четверг, 20 мая, средь бела дня в Риге недалеко от Мукусальского кольца сбили человека, виновный водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщает Degpunktā.
Пока неизвестный водитель автомашины марки BMW в четверг после обеда сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на Улманя гатве. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель скрылся с места происшествия.
"Люди, которые ехали позади, даже не успели увидеть и зафиксировать номер машины. Они просто остановились, чтобы помочь жертве. Он лежал без сознания. Мы держали голову", - рассказали очевидцы Эдвин и Алена.
Пострадавший был госпитализирован медиками, которые прибыли на место происшествия.
В настоящее время полиция разыскивает очевидцев, потому что имеющаяся в распоряжение представителей власти информация пока очень скупа.
Видео: Сюжет Degpunktā
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