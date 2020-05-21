Сбил на пешеходном переходе и скрылся. Полиция в Риге ищет сбежавшего водителя

Пока неизвестный водитель автомашины марки BMW в четверг после обеда сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на Улманя гатве. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель скрылся с места происшествия.

"Люди, которые ехали позади, даже не успели увидеть и зафиксировать номер машины. Они просто остановились, чтобы помочь жертве. Он лежал без сознания. Мы держали голову", - рассказали очевидцы Эдвин и Алена.

Пострадавший был госпитализирован медиками, которые прибыли на место происшествия.

В настоящее время полиция разыскивает очевидцев, потому что имеющаяся в распоряжение представителей власти информация пока очень скупа.

Видео: Сюжет Degpunktā