Чт, 21.05.2020
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Сбил на пешеходном переходе и скрылся. Полиция в Риге ищет сбежавшего водителя

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 20 мая, средь бела дня в Риге недалеко от Мукусальского кольца сбили человека, виновный водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщает Degpunktā.

Пока неизвестный водитель автомашины марки BMW в четверг после обеда сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на Улманя гатве. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель скрылся с места происшествия.

"Люди, которые ехали позади, даже не успели увидеть и зафиксировать номер машины. Они просто остановились, чтобы помочь жертве. Он лежал без сознания. Мы держали голову", - рассказали очевидцы Эдвин и Алена.

Пострадавший был госпитализирован медиками, которые прибыли на место происшествия.

В настоящее время полиция разыскивает очевидцев, потому что имеющаяся в распоряжение представителей власти информация пока очень скупа.

Видео: Сюжет Degpunktā

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