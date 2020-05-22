130 заключенных на 50 кроватей и "настоящий ад". Пандемия в тюрьмах Центральной Америки

Эрбин Эстрада рассказывает, что в темное время суток выдержать сложнее всего - заключенные должны покинуть небольшой дворик и разместиться в камере, где людей слово "селедки в бочке".

"И тогда начинается настоящий ад", - рассказывает 25-летний заключенный.

За хранение марихуаны ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Четыре года уже позади.

У входа в тюрьму стоит табличка, на которой ежедневно обновляют данные по числу заключенных. Максимальная вместимость - 70 человек, но сейчас там пребывают 454.

Директор Эсперансской тюрьмы Хосэ Лопес Серато говорит, что проблемы в его учреждении точно такие же, как и во всей Латинской Америке: суровые наказания за несерьезные преступления, поверхностные расследования и то, что людей держат в тюрьме без обвинения.

Иногда люди годами томятся в заключении.

ФОТО: ADREES LATIF / REUTERS

Единственное облегчение - дни посещений. Приходят дети, жены и другие близкие. Готовят еду, играют во дворе в мяч, проводят богослужения. Но когда до Гондураса добрался Covid-19, визиты запретили. Заключенные, по сути, полностью отрезаны от внешнего мира.

Сотрудники тюрьмы обеспокоены не только отсутствием нормального пространства, но и психическим состоянием заключенных. "Запрет на визиты это худшее, что могло произойти. Это им необходимо больше всего, потому что дает надежду", - говорит тюремный психолог Хасинто Эрнандес. Он обеспокоен ростом агрессии, вызванной чувством тревоги и нехваткой места.

В Эсперансской тюрьме вода доступна только пару раз в неделю.

Моются заключенные во дворе - холодной водой, в которой перед этим стирают одежду. В тюрьме только один общий туалет.

Заключенные регулярно болеют, потому что многие спят на земле. Например, кроватей в крыле тюрьмы 50, а людей - 123.

Обители тюрьмы занимаются рукоделием, качаются, играют в карты. Перед началом эпидемии они делали разные вещи, отдавали родственникам, те продавали и на вырученные деньги покупали кофе, мыло, сигареты. Родственники приносили домашнюю еду, чтобы не приходилось выживать на рисе и бобах.

ФОТО: ADREES LATIF / REUTERS

Интибука, где находится тюрьма, - беднейший район Гондураса. Здесь много неграмотных и алкозависимых. Чаще всего в тюрьму люди попадают за насилие в семье, хранение наркотиков и убийства.

Есть здесь и женщины - в отдельном крыле. 39-летняя Элиана Мартинес, мать троих детей, говорит, что ощущение, будто ты живешь в "депрессивном зверинце". Она уверяет, что ее несправедливо осудили за мошенничество. В женском отделении четыре кровати и шесть заключенных. Женщин выпускают на улицу на три часа в день.

На данный момент в тюрьмах Гондураса не зафиксированы случаи коронавируса. Но если это произойдет, последствия могут быть катастрофическими. Тюрьмы с этой стране рассчитаны на 10 тысяч заключенных, но по факту их может может быть в два раза больше - 22 тысячи.

Галерея: Репортаж из тюрьмы Гондураса