"Басни Трампа". Комментарий журналиста из Вашингтона

Когда в феврале 2019 года Барр возглавил министерство юстиции, он дал совершенно ясно понять, в чкм ему видится смысл его работы: быть защитником и адвокатом Трампа.

Между тем, Трамп, который в принципе не понимает, что значит служить обществу, пришел к выводу, что федеральное правительство состоит из представителей "глубинного государства", решивших уничтожить его президентство.

Это многое объясняет в происходящем.

Как только Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, сопротивлявшегося увещеваниям президента стать его обычным подчиненным, он столкнулся со специальным прокурором Робертом Мюллером, которого назначило министерство юстиции. В соответствии с интересами Трампа, Барру предстояло навести порядок в этом министерстве.

Но услужливый Барр предпринял такие действия, которые навредили и президенту, и ему самому. Он потребовал от своих прокуроров вмешаться и добиться сокращения срока наказания в судебном приговоре давнему политическому союзнику Трампа, Роджеру Стоуну, что привело к отставке четырёх федеральных прокуроров, занимавшихся этим делом.

Когда возмущение сотрудников Минюста утихло, Барр ещё более возмутительным образом заставил федеральных прокуроров отозвать обвинения против отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна, первого из четырех (пока что) советников Трампа по национальной безопасности.

Флинн дважды под присягой признавался, что врал ФБР о содержании своих секретных разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком в период подготовки Трамп к инаугурации. И он был уволен Трампом за то, что врал о содержании этих разговоров еще и вице-президенту Майку Пенсу.

Решение отозвать обвинения против Флинна привело к отставке ведущего прокурора, занимавшегося этим делом, и к возмущению в юридическом истеблишменте, причем как среди республиканцев, так и демократов, призвавших Барра уйти в отставку.

Судья, рассматривающий дело Флинна, принял крайне необычное решение, назначив специального адвоката, который в июне будет доказывать в суде неправомочность решения Минюста об отзыве обвинений.

Непоследовательный Флинн (он зарегистрирован как сторонник демократов, и не важно, что в кампании против Клинтон Трамп использовал предвыборный лозунг "за решетку ее") был прекрасным офицером разведки в Афганистане, но всегда нуждался в рассудительном надзоре для приведения в порядок его сбивчивых выводов.

Когда его повысили до уровня руководителя Разведывательного управления министерства обороны США, он не справлялся с работой, что вынудило Обаму уволить его. И Обама советовал Трампу не брать его на должность советника по национальной безопасности.

Из-за этого у Флинна развилось негативное отношение к Обаме, что делает его полезным инструментом в новейшей интриге Трампа:

уничтожить авторитет своего популярного предшественника, чтобы тот не мог сколько-нибудь значимым образом поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена, который, вероятно, станет противником Трампа на выборах в этом году.

Но Флинн не может быть полезен, если окажется осужденным судом преступником. Кроме того, обвинения, касающиеся его разговоров с российским послом, должны были быть отозваны, чтобы можно было заявлять, что для начала расследования Мюллера не было никаких оснований.

15 мая Трамп написал в Twitter, что Обама, возглавлявший одну из самых чистых администраций США за несколько десятилетий, был якобы участником "величайшего политического скандала в истории США". Впрочем, Трамп еще не объяснил, в чем же именно заключается этот "Обамагейт".

Неужели Трамп придумал, наконец-то, ложь, которая не сойдет ему с рук?

Барр теперь рассуждает о своей озабоченности тем, что Минюст не может играть "в политику". И он только что заявил, что не будет преследовать Обаму и Байдена, а это стало для Трампа сюрпризом.

Между тем, ожидается, что к 1 июня число умерших от Covid-19 в США достигнет 100 тысяч человек, а безработица в стране уже подскочила до уровня 1930-х годов, поэтому американские избиратели будут, наверное, больше интересоваться своим здоровьем, безопасностью и рабочими местами, а не заявлениями Флинна по поводу Обамы, какими бы они ни были.

Элизабет Дрю – вашингтонский журналист, автор книги "Вашингтонский журнал: Репортажи о Уотергейте и падение Ричарда Никсона".

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