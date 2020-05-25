"Басни Трампа". Комментарий журналиста из Вашингтона

В апреле 2011 года Дональд Трамп – он подумывал тогда о возможности баллотироваться в президенты на следующий год – заявил, что отправил детективов на Гавайи для проверки слухов о месте рождения президента Барака Обама. Якобы это были не Гавайи, а Кения, что не позволяло ему быть президентом. По словам Трампа, его детективы "не могли поверить тому, что обнаружилось".
Я не могу найти никаких данных о том, что в то время бредовые заявления Трампа кто-нибудь оспорил. Но осенью 2016 года помощники Трампа, уже официально номинированного кандидатом в президенты от Республиканской партии, убедили шефа отказаться от абсурдных идей про кенийское рождение Обамы. На эти уговоры он поддался с неохотой, но тут же обвинил (опять же без всяких доказательств) свою соперницу, Хиллари Клинтон, в том, что якобы именно она первая запустила эти слухи.
Таково максимально краткое описание принципов поведения Трампа (его modus operandi): он не просто лжец, он сочинитель баснословных выдумок и при этом явно не тревожится по поводу возможного разоблачения его фантазий.
Если это происходит, мир просто игнорирует их, потому что он тут же изобретает новые отвлекающие выдумки.
Другой отличительной чертой президентства Трампа стали систематические попытки демонтировать любые барьеры, призванные ограничивать исполнительную власть. Новейшим примером этого стало увольнение четырех генеральных инспекторов – эта категория госслужащих появилась после Уотергейта для осуществления независимого контроля за действиями федеральных ведомств и их сотрудников.
Трамп уволил временно исполнявшего обязанности генерального инспектора в министерстве здравоохранения и социальных служб после того, как ее отдел сообщил о серьёзном дефиците критически важных материалов и оборудования, необходимых для борьбы с пандемией Covid-19. Трампу особенно не терпелось ее уволить, потому что он узнал, что ранее она работала в администрации президента Барака Обамы (хотя в реальности она начала работать в этом министерстве еще во времена президента Билла Клинтона).
Недавно Трамп заявил даже, что все генеральные инспекторы, похоже, являются старым наследием эпохи Обамы и поэтому должны быть уволены.
Кроме того, до сих пор играет важную роль гнев, которую у Трампа вызвал его январский импичмент, а также официальное расследование связей его предвыборного штаба в 2016 году с Россией (эти темы провоцируют у него ярость и мстительность). Практически любой, кто был замешен в одном из этих двух эпизодов, оказался под угрозой. Двое из недавно уволенных генеральных инспекторов относятся к этой категории.
Обычно Трамп настолько зол, что не может остановиться, и начинает вредить сам себе.
Лишь помощники могут убедить его этого не делать. Однако сегодня его советники в целом уже не так сильны, как раньше, а Трамп гораздо больше доверяет собственным инстинктам. (Он не первый президент, который говорит помощнику: "Я – президент, а ты – нет"). Кроме того, он быстро приближается к выборам, на которых может проиграть.
Трамп всеми силами старается сейчас дискредитировать закончившееся расследование российского вмешательства в выборы. Он всегда называл его "обманом" и "фейком". А теперь при поддержке Уильяма Барра, генерального прокурора США, готового ему помогать, он намерен "доказать", что для начала этого расследования вообще не было никаких оснований.
Когда в феврале 2019 года Барр возглавил министерство юстиции, он дал совершенно ясно понять, в чкм ему видится смысл его работы: быть защитником и адвокатом Трампа.
Между тем, Трамп, который в принципе не понимает, что значит служить обществу, пришел к выводу, что федеральное правительство состоит из представителей "глубинного государства", решивших уничтожить его президентство.
Это многое объясняет в происходящем.
Как только Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, сопротивлявшегося увещеваниям президента стать его обычным подчиненным, он столкнулся со специальным прокурором Робертом Мюллером, которого назначило министерство юстиции. В соответствии с интересами Трампа, Барру предстояло навести порядок в этом министерстве.
Но услужливый Барр предпринял такие действия, которые навредили и президенту, и ему самому. Он потребовал от своих прокуроров вмешаться и добиться сокращения срока наказания в судебном приговоре давнему политическому союзнику Трампа, Роджеру Стоуну, что привело к отставке четырёх федеральных прокуроров, занимавшихся этим делом.
Когда возмущение сотрудников Минюста утихло, Барр ещё более возмутительным образом заставил федеральных прокуроров отозвать обвинения против отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна, первого из четырех (пока что) советников Трампа по национальной безопасности.
Флинн дважды под присягой признавался, что врал ФБР о содержании своих секретных разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком в период подготовки Трамп к инаугурации. И он был уволен Трампом за то, что врал о содержании этих разговоров еще и вице-президенту Майку Пенсу.
Решение отозвать обвинения против Флинна привело к отставке ведущего прокурора, занимавшегося этим делом, и к возмущению в юридическом истеблишменте, причем как среди республиканцев, так и демократов, призвавших Барра уйти в отставку.
Судья, рассматривающий дело Флинна, принял крайне необычное решение, назначив специального адвоката, который в июне будет доказывать в суде неправомочность решения Минюста об отзыве обвинений.
Непоследовательный Флинн (он зарегистрирован как сторонник демократов, и не важно, что в кампании против Клинтон Трамп использовал предвыборный лозунг "за решетку ее") был прекрасным офицером разведки в Афганистане, но всегда нуждался в рассудительном надзоре для приведения в порядок его сбивчивых выводов.
Когда его повысили до уровня руководителя Разведывательного управления министерства обороны США, он не справлялся с работой, что вынудило Обаму уволить его. И Обама советовал Трампу не брать его на должность советника по национальной безопасности.
Из-за этого у Флинна развилось негативное отношение к Обаме, что делает его полезным инструментом в новейшей интриге Трампа:
уничтожить авторитет своего популярного предшественника, чтобы тот не мог сколько-нибудь значимым образом поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена, который, вероятно, станет противником Трампа на выборах в этом году.
Но Флинн не может быть полезен, если окажется осужденным судом преступником. Кроме того, обвинения, касающиеся его разговоров с российским послом, должны были быть отозваны, чтобы можно было заявлять, что для начала расследования Мюллера не было никаких оснований.
15 мая Трамп написал в Twitter, что Обама, возглавлявший одну из самых чистых администраций США за несколько десятилетий, был якобы участником "величайшего политического скандала в истории США". Впрочем, Трамп еще не объяснил, в чем же именно заключается этот "Обамагейт".
Неужели Трамп придумал, наконец-то, ложь, которая не сойдет ему с рук?
Барр теперь рассуждает о своей озабоченности тем, что Минюст не может играть "в политику". И он только что заявил, что не будет преследовать Обаму и Байдена, а это стало для Трампа сюрпризом.
Между тем, ожидается, что к 1 июня число умерших от Covid-19 в США достигнет 100 тысяч человек, а безработица в стране уже подскочила до уровня 1930-х годов, поэтому американские избиратели будут, наверное, больше интересоваться своим здоровьем, безопасностью и рабочими местами, а не заявлениями Флинна по поводу Обамы, какими бы они ни были.
Элизабет Дрю – вашингтонский журналист, автор книги "Вашингтонский журнал: Репортажи о Уотергейте и падение Ричарда Никсона".
©Project Syndicate
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