Бондарс сохранит свою должность в бюджетной комиссии Сейма

Правление объединения партий "Для развития/За!" обсудило призыв движения "За!" сменить Мартиньша Бондарса на должности председателя бюджетной комиссии Сейма, но решило этого не делать.
Мнения членов правления были разными, но ни одно не набрало двух третей голосов, как предусмотрено уставом объединения.
Правление "Для развития/За!" считает, что Бондарс делает свою работу в Сейме хорошо и является сильным членом команды. Члены движения "За!" считают иначе - по их мнению, Бондарс, если бы он был ответственным политиком, ушел бы с должности сам. Человек, совершивший ошибку в руководстве крупным финансовым учреждением, которая была признана судом, не должен руководить в Сейме комиссией, надзирающей за финансовым сектором, считает движение.
Партия "Для развития Латвии" считает, что для смещения Бондарса нет оснований, тем более в период кризиса Covid-19, когда бюджетной комиссии Сейма нужен сильный руководитель.
Как сообщалось, в отношении Бондарса вступил в силу приговор о солидарном взыскании с бывших членов правления Latvijas Krājbanka 15 млн евро.
Бондарс занимал должность председателя правления банка в 2006-2009 годах.
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