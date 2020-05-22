Бондарс сохранит свою должность в бюджетной комиссии Сейма

Правление "Для развития/За!" считает, что Бондарс делает свою работу в Сейме хорошо и является сильным членом команды. Члены движения "За!" считают иначе - по их мнению, Бондарс, если бы он был ответственным политиком, ушел бы с должности сам. Человек, совершивший ошибку в руководстве крупным финансовым учреждением, которая была признана судом, не должен руководить в Сейме комиссией, надзирающей за финансовым сектором, считает движение.