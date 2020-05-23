5 проблем грудного вскармливания и как их решить

Если ваш ребенок не хочет брать грудь, соски потрескались или вы чувствуете сильную боль во время кормления грудью, полезно помнить, что вы не одиноки, и здесь вы найдете несколько советов и приемов, которые помогут вам преодолеть эти проблемы. Мы на вашей стороне, но наши советы не заменят профессиональную помощь. Если вы беспокоитесь о проблемах с кормлением грудью, обсудите это с врачом или консультантом по грудному вскармливанию.

5 распространенных проблем с грудным вскармливанием

1. "Ребенок не хочет брать грудь"

Грудное вскармливание может наладиться не сразу, но не беспокойтесь и не вините себя - вы оба добьетесь успеха. Неправильный захват является одной из наиболее распространенных проблем с грудным вскармливанием и может быть одной из причин, почему грудное вскармливание иногда бывает болезненным.

Если ребенок не хочет брать грудь, это может привести к ряду проблем, поэтому не тяните и обращайтесь за помощью. Ниже приведены признаки, по которым можно определить, что ребенок неправильно берет грудь:

соски болит во время кормления;

ребенок держится только за кончик груди;

губы ребенка втянуты;

вы слышите щелчки или звуки при сосании;

ребенок расстроен и злится после попыток приложиться;

со временем количество молока в вашей груди уменьшается, даже если вы часто кормите;

ребенок не прибавляет в весе или худеет.

Вот несколько советов по грудному вскармливанию, о которых следует помнить, поощряя малыша правильно держать грудь:

создать мирную обстановку. Главной предпосылкой для комфортного и приятного кормления является покой и расслабление. Лягте в постель на подушку или сядьте в удобное кресло;

обнимите ребенка так, чтобы ребенок и ваша кожа были в контакте. Поместите ребенка у груди, обеспечивая успокаивающий контакт между вами и кожей ребенка;

не давите на грудь. Позвольте ребенку проявить инициативу во время кормления. Вы можете направлять и поддерживать новорожденного, но вам определенно не следует впихивать грудь в ротик малыша;

найдите удобную позу. Иногда это помогает понять, какие позы работают, а какие нет. Изучите различные положения кормления, которые могут помочь вашему ребенку схватить грудь;

используйте эффективные методы, способствующие захвату груди. Сначала слегка потрите сосок о нос ребенка, чтобы активировать его чувства. Это поможет ребенку широко открыть рот, что, в свою очередь, поможет ему охватить более широко ареолу.

2. "У меня болит сосок"

Чувствительность сосков довольно распространена на ранних стадиях кормления. Однако это не значит, что вам нужно терпеть боль. Боль при грудном вскармливании может быть связана со многими причинами, от чувствительности кожи до неправильной позы. Попробуем разобраться с этой проблемой в первые несколько дней: