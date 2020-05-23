5 проблем грудного вскармливания и как их решить

Как и все хорошее в жизни, грудное вскармливание может быть и волнующим и доставлять тревогу. Поначалу помогает подготовка к грудному вскармливанию, но для некоторых мам этих знаний становится недостаточно. Четкие ответы на ваши вопросы о грудном вскармливании могут помочь вам чувствовать себя более комфортно, рассказывает "Мамин клуб".
Если ваш ребенок не хочет брать грудь, соски потрескались или вы чувствуете сильную боль во время кормления грудью, полезно помнить, что вы не одиноки, и здесь вы найдете несколько советов и приемов, которые помогут вам преодолеть эти проблемы. Мы на вашей стороне, но наши советы не заменят профессиональную помощь. Если вы беспокоитесь о проблемах с кормлением грудью, обсудите это с врачом или консультантом по грудному вскармливанию.
5 распространенных проблем с грудным вскармливанием
1. "Ребенок не хочет брать грудь"
Грудное вскармливание может наладиться не сразу, но не беспокойтесь и не вините себя - вы оба добьетесь успеха. Неправильный захват является одной из наиболее распространенных проблем с грудным вскармливанием и может быть одной из причин, почему грудное вскармливание иногда бывает болезненным.
Если ребенок не хочет брать грудь, это может привести к ряду проблем, поэтому не тяните и обращайтесь за помощью. Ниже приведены признаки, по которым можно определить, что ребенок неправильно берет грудь:
- соски болит во время кормления;
- ребенок держится только за кончик груди;
- губы ребенка втянуты;
- вы слышите щелчки или звуки при сосании;
- ребенок расстроен и злится после попыток приложиться;
- со временем количество молока в вашей груди уменьшается, даже если вы часто кормите;
- ребенок не прибавляет в весе или худеет.
Вот несколько советов по грудному вскармливанию, о которых следует помнить, поощряя малыша правильно держать грудь:
- создать мирную обстановку. Главной предпосылкой для комфортного и приятного кормления является покой и расслабление. Лягте в постель на подушку или сядьте в удобное кресло;
- обнимите ребенка так, чтобы ребенок и ваша кожа были в контакте. Поместите ребенка у груди, обеспечивая успокаивающий контакт между вами и кожей ребенка;
- не давите на грудь. Позвольте ребенку проявить инициативу во время кормления. Вы можете направлять и поддерживать новорожденного, но вам определенно не следует впихивать грудь в ротик малыша;
- найдите удобную позу. Иногда это помогает понять, какие позы работают, а какие нет. Изучите различные положения кормления, которые могут помочь вашему ребенку схватить грудь;
- используйте эффективные методы, способствующие захвату груди. Сначала слегка потрите сосок о нос ребенка, чтобы активировать его чувства. Это поможет ребенку широко открыть рот, что, в свою очередь, поможет ему охватить более широко ареолу.
2. "У меня болит сосок"
Чувствительность сосков довольно распространена на ранних стадиях кормления. Однако это не значит, что вам нужно терпеть боль. Боль при грудном вскармливании может быть связана со многими причинами, от чувствительности кожи до неправильной позы. Попробуем разобраться с этой проблемой в первые несколько дней:
- следите за тем, чтобы молоко хорошо отходило из груди во время кормления. Важно, чтобы после кормления грудь не оставалась твердой. Если вы чувствуете, что малыш поел совсем мало - попробуйте использовать молокоотсос, чтобы полностью опустошить грудь;
- выбор правильной позы. Убедитесь, что ребенок правильно держит грудь во время кормления. Ротик ребенка должен охватывать весь сосок и почти всю нижнюю часть ареолы;
- используйте горячие и холодные компрессы. Используйте гелевую подушку, чтобы охладить грудь, или нанесите теплый компресс. Вы можете использовать его в сочетании с массажем для облегчения боли в сосках.
*компрессы и массаж используйте только после консультации с врачом или консультантом по грудному вскармливанию!
Если боль не проходит, обратитесь за помощью к консультанту по грудному вскармливанию, чтобы быстро решить проблему. Если боль сохраняется в течение длительного времени, могут возникнуть проблемы с грудью, такие как уменьшение объема молока или развитие мастита.
3. "У меня потрескались соски"
Другая распространенная проблема - трещины сосков, которые часто возникают из-за неполного захвата груди. Это происходит, когда ребенок сосет только кончик груди, что способствует его растрескиванию и болезненности. Это нужно срочно исправить, чтобы боль не усилилась и не было инфекции.
Вот некоторые из лучших способов уменьшить боль в сосках и защитить их, обеспечивая комфортное кормление грудью:
- протрите соски грудным молоком. Это правда, вы действительно можете использовать свое грудное молоко для лечения трещин сосков. Просто нанесите несколько капель молока на соски и дайте им высохнуть;
- облегчите приток молока перед кормлением. Применение теплых компрессов к больной области и подцеживание небольшого количества молока перед кормлением ребенка поможет стимулировать поток молока;
- защитите болезненные соски с помощью накладок для сосков. Пока вы лечите свои воспаленные соски, боль во время кормления грудью может быть уменьшена с помощью средств для защиты сосков. Эти протекторы сосков могут помочь уменьшить любой дискомфорт в сосках во время кормления грудью. Применение крема для сосков также поможет успокоить и увлажнить болезненную область;
- используйте вставки в бюстгальтер, чтобы предотвратить натирание между кормлениями. Защитите свои соски от трения об одежду между кормлениями с помощью этих вставок. Носите их внутри бюстгальтера, они помогут предотвратить раздражение сосков и накопить лишнее грудное молоко. Вставки в бюстгальтер также будут полезны для защиты одежды от грудного молока;
- используйте подручные материалы для удобства в различных позах. Часто простые лайфхаки: например, размещение ребёнка ближе к груди при помощи подушки;
- попробуйте использовать термальные вкладыши до и после кормления. Чтобы облегчить боль в груди, используйте холодные термальные вставки после кормления;
- обратитесь за помощью. Если трещины не заживают или у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь обратиться за помощью. Свяжитесь с вашим лечащим врачом.
4. "Ребенок кашляет во время кормления"
Обычно в первые минуты прикладывания образуется сильный поток молока. Быстрая струя молока во время кормления может вызвать удушье, кашель или отказ от груди. Хотя эта проблема обычно исчезает по мере стабилизации подачи молока, некоторые методы могут помочь в этой ситуации:
- ограничение потока молока. Ограничьте поток молока, осторожно сжимая сосок между средним и указательным пальцами во время кормления;
- положение лежа на спине может замедлить поток молока. Другой метод - сцедить небольшое количество молока перед прикладыванием.
5. "У меня плоские или втянутые соски"
Одна из прекрасных особенностей женского тела заключается в том, что грудь не похожа ни на одну другую. Соски, как правило, бывают разных форм и размеров.
Так как ребенок должен полностью захватить сосок ртом для того, чтобы успешно кормиться, необходимо слегка помочь вытянутым или плоским соскам, чтобы ребенок мог их схватить. Прежде всего, помните, что до 10% женщин сталкиваются с этой проблемой. Вот несколько советов, которые помогут вам кормить грудью, если у вас плоские или выпуклые соски:
- используйте свои пальцы. Вы можете попробовать потянуть соски пальцами;
- поговорите со своим врачом. Если вы беспокоитесь о своих сосках, не стесняйтесь и поговорите с врачом.
Берегите грудь!
Если вы испытываете боль или дискомфорт во время кормления грудью, помните, что это обычное явление, но вам не нужно ее терпеть. Будь то кормление грудью впервые или у вас уже четвертый малыш - помните, что каждый дуэт мама+малыш разные, и никакой опыт кормления грудью не повторяется. Узнайте, как правильно ухаживать за своей грудью, чтобы вы могли наслаждаться опытом грудного вскармливания.
Знакомство с ребенком - важный этап. Грудное вскармливание дает вам возможность наслаждаться сладкими и драгоценными моментами, когда ваша кожа и кожа вашего малыша находятся в контакте, позволяя вам испытать моменты, полные близости и благополучия.
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