Трамп хочет создать аналог ВОЗ

Газета Politico со ссылкой на источники и документы в распоряжении издания пишет, что отдел может стать "альтернативным механизмом" для выполнения части работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой приостановил Трамп, пишет РИА "Новости".

"ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае", - сказал ранее Трамп. Ежегодно США пополняют бюджет ВОЗ на 366-466 млн евро, в то время как Китай - только на 36 млн евро млн евро.

В середине мая Fox News сообщил, что Трамп решил частично восстановить финансирование ВОЗ, при этом Вашингтон будет платить организации не больше, чем Пекин.

Позднее сам президент США дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы провести внутренние реформы и доказать независимость от Китая, пригрозив, что в противном случае Вашингтон полностью прекратит ее финансирование.

Один из представителей Агентства США по международному развитию (USAID) заявил изданию, что в Госдепе были разочарованы действиями агентства на фоне Covid-19. Кроме того, ранее рабочая группа Белого дома по борьбе с заболеванием критиковала USAID за решение отправить медицинские товары в другие страны в разгар пандемии.

В Евросоюзе и ООН решение Трампа осудили. Власти Китая заявляют, что в полном объеме и абсолютно прозрачно информировали ВОЗ о распространении инфекции в стране.