Расследование de facto: вспышку Covid-19 в пансионате Mārsnēni можно было предотвратить

Главное Как выяснила передача, 24 апреля в пансионате обнаружили первый случай заболевания новым коронавирусом. На высокую температуру 6 мая жаловался один из постояльцев, к которому прибыла бригада Неотложной медицинской помощи. В больницу его не увезли, тест на Covid-19 ему не сделали . Еще спустя несколько дней этот пациент и еще два постояльца пансионата попали в больницу с пневмонией, и только там у них обнаружили Covid-19. Спустя еще четыре дня начали тестировать всех постояльцев. Чтобы отреагировать, потребовалось больше недели.

С одной стороны Латвия может гордиться успехами в борьбе против Covid-19, с другой - каждый раз большой прирост новых случаев связан со вспышками в центрах социального ухода. Так было в женском приюте в Риге, в центре социального ухода Gaiļezers, так случилось и с пансионатом Mārsnēni.

Казалось бы, уже ясно, что эти места требуют особых мер безопасности, но почему же вспышки все равно случаются?

Передача de facto на примере Mārsnēni обнаружила несколько слабых звеньев цепочки.

Пансионат Mārsnēni расположен на отшибе где-то между Валмиерой, Цесисом и Смилтене. Главная, но не окончательная версия эпидемиологов - вирус туда попал из Цесисской больницы, рассказал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

К тому же, за три недели до сообщений о вспышке 16 мая.

Как de facto выяснила в больнице, клиентка пансионата попала в лечебное учреждение в конце апреля в связи с обострением проблем со здоровьем. На тот момент клиника в Цесисе была более заполненной, чем обычно. Дело в том, что в Видземской больнице в Валмиере была вспышка Covid-19, поэтому пациентов направляли в Цесис.

В тот момент, когда клиентка пансионата Mārsnēni оказалась в больнице, там был обнаружен пациент с Covid-19.

Врач Инга Скрапце поделилась, что у этого пациента была плохая кардиограмма, а подозрений на Covid-19 изначально и не было, болезнь обнаружили позднее.

На тот момент уже всем пациентам больницы, в том числе клиентке пансионата Mārsnēni, просто делали тесты на Covid-19. Это было 22 апреля, а 24 апреля пришел ответ - отрицательный. Клиентку пансионата выписали из больницы.

В этот же день ее протестировали снова, уже в пансионате, потому что в тот день проходило всеобщее тестирование.

И этот результат уже оказался положительным - но только у нее одной.

В больнице не понимают, как именно она могла заразиться, ведь с единственным болевшим Covid-19 пациентом у нее контакта не было. Они находились в том же отделении, к ним ходил тот же персонал, но на этом все.

Дальнейшее развитие событий уже было в самом пансионате. Из анализа этих событий можно сделать вывод, что пансионат можно было спасти от крупной вспышки, или, по крайней мере, обнаружить ее раньше.

6 мая в пансионат вызвали "Скорую", так как у одного из постояльцев была высокая температура. Медики оказали первую помощь и уехали, вероятность Covid-19 не рассматривалась.

Спустя несколько дней ему снова вызвали "Скорую" и на этот раз увезли в больницу, где обнаружили Covid-19. В последующие дни Covid-19 обнаружили еще у двоих постояльцев пансионата, на тот момент уже доставленных в клинику в Цесисе.

И только 14 мая в пансионате провели массовое тестирование. Спустя неделю после того, как 6 мая заболевшего оставили без должного внимания.

В пансионате не скрывают, что невозможно выполнить все предписания - попросту даже места столько нет. Сейчас пансионат разделен на две части - на первом этаже расположились больные Covid-19, на втором - остальные.

Но соблюдать карантин для всех, кто прибывает из больницы - невозможно. Туалетов в каждой комнатке тоже нет.

Только на этой неделе, 21 мая, Министерство благосостояния внесло поправки в правила, добавив, что человек, вернувшийся из больницы или после другого длительного отсутствия, должен соблюдать двухнедельный карантин отдельно от всех.

В Минздраве признают, что впредь в центрах социального ухода массовое тестирование станет регулярным.