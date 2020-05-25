Как оживает Вильнюс. "Возможно, потом это состояние назовут посткарантинной травмой"

"Мы еще недавно ушли из Советского союза. Все думают, что этот бизнес куда-то их переведем деньги и этот бизнес куда-то их денет. У нас, например, больше тысячи работников работают в компании. И для больших компаний процедуры еще сложнее, еще сложнее эти деньги получить", - рассказывает Гедиминас.

Оксана тоже не против общения. У кого домашнее животное кот, у кого собака, а у нее – конь. Зетасу уже 13 лет, и весь карантин Оксана провела с ним.

"Теперь встречает меня на пороге своего косметологического салона. Дамы, уставшие сидеть дома, бросились делать маникюр. Каждая – гений чистой красоты, ведь в косметологии важна дезинфекция. А нынче в салоне вообще стерильно, как в операционной. В этом бизнесе Оксана три года, но лишь сейчас, когда смягчили карантин, поняла: дело не только в чистоте, и не только в маникюре", - делится Оксана.

Карантин поставил под угрозу общение не только между людьми, но и между странами.

Главная ценность Евросоюза – открытость границ – вдруг стала главной угрозой здоровья нации, точнее, наций. И страны ЕС, почти не сговариваясь, опустили пограничный шлагбаум. Латвия, Литва и Эстония спохватились первыми, и первыми сняли ограничения на взаимные поездки. Так что кризис стал для всех уроком.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что "положительно то, что мы подходим к этому регионально, мы интенсивно говорим между собой, разговариваем, регулярно" и привел в пример онлайн-конференцию с коллегами из Латвии и Эстонии.

Впрочем, как выяснилось в пандемию, формы общения и разговора могут быть разными. Так случилось, что литовский слоган "Креативность маской не закроешь" неожиданно стал знаменит в международном масштабе. Под этим слоганом Литва устроила уникальную акцию "Неделя масочной моды".

Планировали как бы веселую вечеринку для себя, а в результате о ней сообщили ведущие мировые медиа – так всем она понравилась.

Акцию придумала литовская художница и дизайнер Юлия Янус. Зеленые единороги в цветочках – ее очередной креатив, которым любуются прохожие.

Но этого ей мало. На карантине дизайнер Юлия создала в Facebook группу для единомышленников, и показала там свою оригинальную маску. Скучающие пользователи намек уловили и тут же включились в творческий процесс – начали разрабатывать свой дизайн медицинских масок. А теперь в этой фейсбучной группе почти 10 тысяч фото, то есть, считай, 10 тысяч тем для обсуждения.

Инициативу подхватила столичная власть, и напечатала плакаты, рекламная фирма бесплатно предоставила щиты, 20 штук по всему городу. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимащюс теперь и сам позирует на одном из них. Но за внешним антуражем акции Юлия видит суть: люди творят, чтобы быть вместе.

"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.