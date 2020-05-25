Как оживает Вильнюс. "Возможно, потом это состояние назовут посткарантинной травмой"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Хочешь быть счастливым, спроси меня как. Почему общение – главное лекарство посткарантина.
- Мама, я летчика люблю. Латвия ждет туристов и открывает воздушное пространство.
- Ученье свет. В Эстонии открыли средние школы, но закрыли ночные клубы. Также, как театры и кинотеатры.
Вильнюс оживает
Вильнюс, и это заметно невооруженным глазом, оживает. Его жителям наконец-то разрешили выйти на улицы. И после долгой разлуки люди с интересом вновь встречаются со своим городом, и словно знакомятся с ним заново. Но главное, они знакомятся сами с собой.
Долгое самозаточение вряд ли проходит даром.
Возможно, потом это состояние психологи назовут посткарантинной травмой. Но сейчас людям надо как-то опять стать прежними, и научиться разговаривать друг с другом, без опаски. Кажется, слово "общение" - станет главным словом нынешнего лета – его будут прописывать как лекарство и как десерт, чтоб смягчить горькую пилюлю экономического кризиса постпандемии.
Андрюс Калугинас – человек-совет, потому что работает психотерапевтом, а еще – создал в Литве "Фонд по борьбе с одиночеством". По первому образованию философ, по второму – психолог, завсегдатай теле- и радиошоу. Встречаемся в Национальной библиотеке, куда, судя по лентам, тоже заглянул карантин. Одна из научных работ Андрюса – про психологию изменений. Уже сейчас он пытается понять, как два месяца домашнего сидения изменят наше поведение в будущем.
"Люди будут более удаляться друг от друга, то есть социальные контакты будут, но не столь важные, как до кризиса. Люди сейчас имеют возможность более активно использовать удаленную коммуникацию. И вот, мне кажется, будут некоторые изменения, именно поведенческие. Кто-то станет больше читать, например, кто-то начнет вязать, кто-то начнет заниматься спортом, а кто-то начнет готовить, чего раньше не делал", - говорит Калугинас.
Раньше – в до карантинную эпоху – вильнюсцы любили посидеть в местных ресторанчиках – здесь знают толк в кулинарии.
Но сюда шли не столько поесть, сколько пообщаться.
Именно нехватка общения тяготила на самоизоляции больше всего. И как только в городе объявили о смягчении карантина, у рестораторов вспыхнула надежда, что голодные до разговоров люди рванут занимать места в их уютных заведениях. Но… пока местных негусто, а туристов нет совсем. Почти все блюда теперь на вынос, и что будет дальше, никто не знает.
Для гостиниц и ресторанов главный сезон – с марта по октябрь. Зимой туда инвестируют, чтобы в теплое время года что-то извлечь. Но в этот раз извлекать, по сути, нечего. Например, в этом ресторане от прежнего оборота осталось менее пяти процентов.
Словом, кризис побил ресторан как следует, а клиент стал более привередливым: хочет, чтобы все было как раньше, только еще лучше.
Гедиминас в своем ресторане частенько ходит на кухню, поддержать работниц, поговорить о жизни, пообщаться. А вот общение с государством у него пока не складывается. Гедиминас ждет от власти компенсацию за простой. Но чиновники все не могут подобрать нужные слова.
"Мы еще недавно ушли из Советского союза. Все думают, что этот бизнес куда-то их переведем деньги и этот бизнес куда-то их денет. У нас, например, больше тысячи работников работают в компании. И для больших компаний процедуры еще сложнее, еще сложнее эти деньги получить", - рассказывает Гедиминас.
Оксана тоже не против общения. У кого домашнее животное кот, у кого собака, а у нее – конь. Зетасу уже 13 лет, и весь карантин Оксана провела с ним.
"Теперь встречает меня на пороге своего косметологического салона. Дамы, уставшие сидеть дома, бросились делать маникюр. Каждая – гений чистой красоты, ведь в косметологии важна дезинфекция. А нынче в салоне вообще стерильно, как в операционной. В этом бизнесе Оксана три года, но лишь сейчас, когда смягчили карантин, поняла: дело не только в чистоте, и не только в маникюре", - делится Оксана.
Карантин поставил под угрозу общение не только между людьми, но и между странами.
Главная ценность Евросоюза – открытость границ – вдруг стала главной угрозой здоровья нации, точнее, наций. И страны ЕС, почти не сговариваясь, опустили пограничный шлагбаум. Латвия, Литва и Эстония спохватились первыми, и первыми сняли ограничения на взаимные поездки. Так что кризис стал для всех уроком.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что "положительно то, что мы подходим к этому регионально, мы интенсивно говорим между собой, разговариваем, регулярно" и привел в пример онлайн-конференцию с коллегами из Латвии и Эстонии.
Впрочем, как выяснилось в пандемию, формы общения и разговора могут быть разными. Так случилось, что литовский слоган "Креативность маской не закроешь" неожиданно стал знаменит в международном масштабе. Под этим слоганом Литва устроила уникальную акцию "Неделя масочной моды".
Планировали как бы веселую вечеринку для себя, а в результате о ней сообщили ведущие мировые медиа – так всем она понравилась.
Акцию придумала литовская художница и дизайнер Юлия Янус. Зеленые единороги в цветочках – ее очередной креатив, которым любуются прохожие.
Но этого ей мало. На карантине дизайнер Юлия создала в Facebook группу для единомышленников, и показала там свою оригинальную маску. Скучающие пользователи намек уловили и тут же включились в творческий процесс – начали разрабатывать свой дизайн медицинских масок. А теперь в этой фейсбучной группе почти 10 тысяч фото, то есть, считай, 10 тысяч тем для обсуждения.
Инициативу подхватила столичная власть, и напечатала плакаты, рекламная фирма бесплатно предоставила щиты, 20 штук по всему городу. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимащюс теперь и сам позирует на одном из них. Но за внешним антуражем акции Юлия видит суть: люди творят, чтобы быть вместе.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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