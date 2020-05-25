Литовцы и эстонцы в Латвию не спешат

"Большого скопления литовцев и эстонцев нет", - сказал Йензис, добавив, что, эстонцы по-прежнему продолжают отменять бронирования путешествий на лето.

Он также отметил, что, вероятно, изменения из-за Covid-19 продолжатся еще некоторое время, но он не хотел бы, чтобы лето 2020-го года было проведено без иностранных гостей.

Йензис отметил, что сейчас в Латвии больше ограничений, чем в Литве и Эстонии.

"Туризм связан с приключениями, с приятными впечатлениями, а ограничения подразумевают довольно серьезное дистанцирование", - сказал он.

Председатель правления RTAB также добавил, что от того, как быстро Латвия снимет ограничения, будет зависеть, выберут ли ее для поездок жители соседних стран. РБРТ после отмены чрезвычайного положения планирует начать кампанию в Эстонии и Литве, приглашая их жителей приезжать в Ригу.