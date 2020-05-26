Юрий Перевощиков о личном. Истории об учебе в Питере, коте Ваське и писательстве

Юрия Перевощикова, пожалуй, знают все. Это главный представитель SPKC в контексте Covid-19. Нашей редакции стало интересно: а чем он занимается помимо эпидемиологии? Где учился, какие у него увлечения? В беседе с RUS.TVNET Перевощиков рассказал о студенчестве, своей семье и увлечениях - у него их много.
Юрий Перевощиков - директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Является главным представителем SPKC в контексте Covid-19. Член Совета по кризисному управлению.
Коренной рижанин с питерским образованием
Я родился в Риге в 1965 году в семье инженера и экономиста. Детство провел на улице Гертрудес, тогда Карла Маркса. Вся моя жизнь, за исключением шести студенческих лет и частых командировок, прошла в Риге.
С профессией я определился уже в классе седьмом или восьмом. Мой старший брат учился на врача гигиениста-эпидемиолога и очень много интересного рассказывал о медицине и студенческой жизни, поэтому я был абсолютно уверен в своем выборе.
Окончив школу, я сдал в Латвии вступительный экзамен в мединститут, но учиться пришлось ехать в Санкт-Петербург, потому что в в Риге в то время эпидемиологии не обучали. Тогда же все планировалось - сколько конкретной республике требуется конкретных специалистов и где их обучать.
Я получил направление в Питер. Иногда, кстати, студентов отправляли в Москву, каждый год по-разному.
Шесть лет спустя я вернулся в Ригу с дипломом врача-гигиениста и врача-эпидемиолога. Сейчас это называется "врач общественного здравоохранения".
Брак "раз и навсегда", огород и кот Васька
Три года назад нам с супругой по наследству достался дом и кот Васька вместе с ним. Мы никогда и подумать не могли, что станем заядлыми дачниками-огородниками - такая жизнь нам казалась скучной и неинтересной. Но сейчас почти все свободное время мы проводим за городом. Работы там хоть отбавляй - то сарай починить, то траву покосить, то помидоры и огурцы в теплице полить. Может быть, огород в наши дни экономически не выгоден, но мы получаем от работы с землей большое удовольствие.
С нами летом за город всегда едет Васька - шикарнейший кот, который стал полноценным членом семьи и даже как-то очеловечился. (Смеется.)
Очень воспитанный питомец, который считает обязанностью таскать нам свои охотничьи трофеи - всякую мелкую живность. Зимой, правда, нас побаловать не может - улицу он видит через окно квартиры в Ильгюциемсе. Наверное, он был бы рад остаться в деревне на ПМЖ, но его место с нами, дома.
Мы - это я и моя супруга Виолетта.
Познакомились на работе, она тоже эпидемиолог, а еще и вирусолог. Занимается лабораторным делом. Мы женаты уже 30 лет. Дома про вирусы и инфекции разговариваем минимально - этого нам обоим хватает на работе. Впрочем, сейчас, в "ковидное" время, это неизбежно - следить за ситуацией нужно постоянно, даже поздно вечером из дома.
Сейчас много работы - не только Covid-19. Люди продолжают болеть - может быть и сальмонеллез, и дифтерия, и корь. Это значит, что эпидемиологам нашей команды нужно связаться с заболевшим, выехать на место, изучить обстановку, дать рекомендации. Кстати , хочу отметить, что все проводимые из-за коронавируса мероприятия повлияли и на распространенность других заболеваний - она уменьшилась.
Писатель, фотограф и краевед
Фотографией я увлекаюсь давно - со времен фотопленки и лабораторий для проявления. На любительском уровне, для себя, для друзей. Осваивал композицию, участвовал в творческих конкурсах. В последние годы стало очень не хватать времени, которое можно потратить на прогулки по Риге в поисках интересного кадра. А на даче можно фотографировать только цветочки, а это не очень интересно. (Смеется.)
Рига - кладезь. Ее можно фотографировать и изучать бесконечно.
Еще одно мое серьезное увлечение - краеведение. Это понятие очень широкое. Если конкретно, то я с особым пристрастием занимаюсь историей столичных кинотеатров: что было на этом месте до того, как там появился кинотеатр, как он работал, что показывал, когда пережил расцвет или же, наоборот, закат. Все точно так, как в жизни человека.
Не забываю рассказать в целом историю уголка города, где находился тот или иной кинотеатр. На сегодняшний день, не считая статей, написал три книги.
В одной книге рассказывается об истории всех кинотеатров Риги моей молодости, но не очень подробно, две книги более тематические: о кинотеатре "Гранд-кино", более известном как "Лачплечис", и о кинотеатре "А. Т.", который люди моего поколения помнят как "Комъяуниетис".
Работу над четвертой книгой о кинотеатрах Старой Риги приостановил Covid-19.
Всех, кто интересуется краеведением и историей Риги, кто хотел бы узнать новое о прошлом нашего прекрасного города или что-то рассказать, милости просим на краеведческий форум "Беседы о Риге".
Концерт Гребенщикова для нескольких человек и как почувствовать музыку
В классе четвертом я стал слушать западную поп-музыку, потом - Beatles, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, Nazareth... В студенческие годы в Питере увлекся андерграундом: мы ходили на домашние концерты - сейчас это называют "квартирниками". Платишь десять рублей и всю ночь слушаешь, как Борис Гребенщиков играет для тебя и еще десятка человек. В Питере это было обычным явлением, как, впрочем, разного рода подпольные выставки авангардного искусства, сеансы в кинематографе, где показывали фильмы не для широкого проката, и многое другое.
В те же годы я проникся глубиной творчества Фрэнка Заппы*. Оно, на мой взгляд, бесконечно. Гениальный музыкант уже давно умер [в 1993 году. - Прим. ред], но записи до сих пор извлекают из бесконечных архивов Фрэнка и продолжат извлекать. Сейчас я слушаю и джаз, иногда что-то совсем легкое - например, эстраду 60-70-х, а то и 30- х, вкус с годами меняется, становится более широким.
*Фрэнк Винсент Заппа - американский композитор, певец, мультиинструменталист, музыкант-самоучка.
Вернулся к виниловым пластинкам - их прослушивание вызывает огромное удовольствие. Так музыку можно не только почувствовать, но и получить удовольствие от того, что держишь в руках пластинку, видишь авторский конверт.
Всем рекомендую обратить внимание на винил - сейчас идет большая волна, это популярно, и есть много магазинов, где продают и технику для прослушивания, и сами пластинки - и новые, и подержанные. Думаю, это носитель, который будет звучать вечно.
Путешествия и работа для ВОЗ
Когда-то я очень любил путешествовать. В студенческие годы у нас было любимое развлечение - поездки автостопом от Питера до Калининграда, пленило ощущение полной свободы.
Но теперь никуда ехать не хочется, отпуск я предпочитаю проводить в Латвии. Он у меня не такой уж и большой - неделю или две я провожу, участвуя в миссиях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Штат сотрудников ВОЗ небольшой, поэтому они приглашают высококвалифицированных специалистов к участию в миссиях в разных странах.
Это может быть и коллективная, и индивидуальная миссия. Нужно помочь местным учреждениям, оценить ситуацию, дать рекомендации. К тому же это отличный профессиональный опыт.
Последний раз я ездил с миссией ВОЗ осенью прошлого года в Таджикистан, где мы проводили недельный семинар по надзору за побочными реакциями после вакцинации. Когда-то давно я два месяца обучался в Перу - проходил курс по тропическим заболеваниям в больницах Лимы, Икитоса на берегах Амазонки и в высокогорном городе Куско. Отправлял семье открытки, потому что тогда у нас еще не было никакой электронной почты или видеосвязи.
Но для врачей это норма - мы учимся всю жизнь, вузовским дипломом ничего не заканчивается.
Словом, миссии и командировки выматывают. И когда есть свободная от работы неделька, я предпочту провести ее здесь, в Латвии.
Неожиданное заболевание
Несмотря на специальность, я, как и все люди, болею - обычно раз в году, зимой. От гриппа прививаюсь, а вот избежать других сезонных инфекций не всегда удается. Одно из самых неожиданных заболеваний по нынешним меркам, которым я болел - коронавирус, но не тот, который вызывает Covid-19, а наш обычный, сезонный.
Было что-то похожее на грипп, болезнь протекала средне-тяжело, приятного мало. Неделя на больничном.
Вы Юрий?
На работу я добираюсь двумя троллейбусами - это удобно. В пути я могу почитать, что-то послушать - словом, провести время с пользой. Иногда меня узнают, подходят с вопросами и советами. Я отношусь к этому спокойно. Сейчас стали реже подходить - я же в маске. Может быть, люди и хотели бы что-то спросить, но просто меня не узнают. (Смеется.)
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