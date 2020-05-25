Вт, 26.05.2020
В начале пандемии доля людей, заразившихся за границей, составляла 80%, а сейчас их немного. Юрий Перевощиков, представитель SPKC

Латвийский университет в этом году будет принимать заявки в электронном виде

Ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С учетом связанных с Covid-19 рисков Латвийский университет (ЛУ) в этом году постарается обеспечить полностью электронный прием документов, сообщил в интервью передаче LTV ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.

По его словам, удаленное обучение в университете до сих пор проходило без проблем. Однако, хотя в электронной среде можно многое делать, она не может в полной мере заменить очный контакт между преподавателями и студентами.

Ректор рассказал, что сейчас в ЛУ началась экзаменационная сессия, во время которой при необходимости могут быть организованы и очные экзамены с соблюдением всех ограничений.

Очно может проходить и практика студентов, однако в этом году будут исключения, например, отменены экспедиции студентов-биологов и географов на Колку и в Лоде. Не будет также традиционных выпускных.

По мнению Муйжниекса, в этом году количество абитуриентов из Латвии уменьшится ненамного, но сложно судить о том, сколько будет желающих поступить в ЛУ иностранцев.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ