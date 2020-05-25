Латвийский университет в этом году будет принимать заявки в электронном виде

По его словам, удаленное обучение в университете до сих пор проходило без проблем. Однако, хотя в электронной среде можно многое делать, она не может в полной мере заменить очный контакт между преподавателями и студентами.

Ректор рассказал, что сейчас в ЛУ началась экзаменационная сессия, во время которой при необходимости могут быть организованы и очные экзамены с соблюдением всех ограничений.

Очно может проходить и практика студентов, однако в этом году будут исключения, например, отменены экспедиции студентов-биологов и географов на Колку и в Лоде. Не будет также традиционных выпускных.

По мнению Муйжниекса, в этом году количество абитуриентов из Латвии уменьшится ненамного, но сложно судить о том, сколько будет желающих поступить в ЛУ иностранцев.