Во время кризиса Covid-19 стало известно об убийстве жертвы домашнего насилия

Специалист центра Marta Ирина Мазурика отмечает, что в начале чрезвычайной ситуации и связанной с этим изоляции звонков было мало, но в мае их число удвоилось.

К тому же, травмы, полученные в результате насилия, были более серьезными, чем те случаи, о которых Marta слышала ранее.

"И за это время, к сожалению, мы также столкнулись с убийством одной жертвы", - рассказала Мазурика.

Отметим, что во вторник, 26 мая, Комиссия Сейма по социальным вопросам планирует обсудить тенденции, связанные с бытовым насилием во время кризиса.