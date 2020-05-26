Во время кризиса Covid-19 стало известно об убийстве жертвы домашнего насилия

Из-за кризиса, вызванного Covid-19, возросло насилие в семье, и, к сожалению, за это время также стало известно об одном случае убийства жертвы домашнего насилия, сообщает Latvijas Radio.
Специалист центра Marta Ирина Мазурика отмечает, что в начале чрезвычайной ситуации и связанной с этим изоляции звонков было мало, но в мае их число удвоилось.
К тому же, травмы, полученные в результате насилия, были более серьезными, чем те случаи, о которых Marta слышала ранее.
"И за это время, к сожалению, мы также столкнулись с убийством одной жертвы", - рассказала Мазурика.
Отметим, что во вторник, 26 мая, Комиссия Сейма по социальным вопросам планирует обсудить тенденции, связанные с бытовым насилием во время кризиса.
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