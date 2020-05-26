Дезинфицируем каждую гантель, или Как сейчас обстоят дела в спортивных клубах?

Посетитель дезинфицирует инвентарь после работы с ним. Такое действие в финес-клубах можно наблюдать все чаще.

Спортивные залы пусты не потому, что не хватает посетителей, а из-за ограничений. В зале не могут находиться более 25 человек, а посетители могут прийти только за 15 минут до тренировки. Если придут раньше - придется ждать за пределами клуба.

Представитель спортивного клуба My Fitness Элина Терлецка рада, что люди относятся к ограничениям с пониманием. Многие спрашивают о безопасности в спортивных залах. Элина отмечает, что они чистят, дезинфицируют и следуют всем правилам безопасности. Она подчеркивает, что они в том числе следуют правилу "до 25 человек", а также что место в зале можно зарезервировать.

Спортивные клубы в целом просторные, потому соблюдать дистанцию в два метра возможно без трудностей. Наблюдается, что люди рады тому, что понемногу могут вернуться к прежним привычкам. В свою очередь, клубы ожидают отмену ограничений в начале июня.

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