Здоровое питание с кошельком любой толщины

Специалист по питанию предлагает несколько универсальных идей, как один человек может с умом покупать продукты и готовить из них еду в течение одной недели.
(Тут и далее - повествование ведется от лица Ксении Андрияновы, специалиста по питанию)
Хотя свет в конце туннеля уже виден, все еще хочется иногда посетовать на то, как тяжело идут дела. Многие люди лишились работы, многие живут на гораздо меньшую зарплату, чем раньше, поэтому, отправляясь в магазин, нужно планировать питание осознанно и целенаправленно. Когда после оплаты счетов в кошельке остается дырка, часто люди перенимают студенческие привычки и начинают питаться "ролтоном", но в долгосрочной перспективе такое решение наносит ущерб здоровью.
Организм будет благодарен, если вы будете употреблять все необходимые ему питательные вещества - белки (10-15% в день), углеводы (55-50%), жиры (30-35%), и помните, что в день должно быть 3-4 приема пищи.
Разумеется, если средства ограничены, не всегда меню будет выглядеть, как предложение дня в хорошем кафе, поэтому предлагаю несколько универсальных идей, как один человек может с умом покупать продукты и готовить из них еду в течение одной недели.
Если у вас есть 10-15 евро в неделю
Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие!" Поесть могут все, но нужно подойти к этому творчески.
На завтрак вспомните о каше из овсяных хлопьев - это дешево и очень полезно. Овсянку на полках магазинов можно найти всего по 26 центов за 400 граммов. Если такая каша кажется пустой, обратите внимание на такой суперполезный, при этом очень дешевый фрукт, как яблоко. Яблоки можно дополнить корицей, которая также входит в категорию приправ низкой ценовой категории.
Обед и ужин? Полезный свежий цыпленок в магазине Maxima в настоящее время стоит 1,78 евро, и из него получается сытный суп-бульон на несколько дней. Можно добавить в него вермишель, картофель, морковь и лук. Мясо из бульона можно использовать для куриного плова, который является еще одним необременительным для кошелька блюдом. А что делать с вермишелью, которая осталась после приготовления куриного бульона? Добавьте 1 литр молока, которое в магазинах Maxima стоит 39 центов, и получится молочный суп с вермишелью. Также можно купить фарш и приготовить "хитрые" котлеты, щедро добавив в котлетную массу картофель!
В свою очередь для вегетарианцев и веганов полезным продуктом является фасоль всех видов, которую можно тушить с другими любимыми овощами.
Если у вас есть 15-20 евро в неделю
Классика на завтрак - бутерброды с сыром. Целых 500 граммов сыра в магазинах Maxima можно купить за 2,59 евро. Бутерброды рекомендуется делать с хлебом из отрубей или черным хлебом. Цены на крупу для каш тоже всегда приятные. Помните - чем дольше нужно варить кашу, тем больше в ней ценной клетчатки.
Блюдо, которое не только содержит много мяса, но и замечательно насыщает и дает много питательных веществ - серый или дробленый горох со свининой! Килограмм дробленого гороха стоит всего 1,25 евро.
Еще одна идея - творог с картофелем. Творог является отличным источником белка и вегетарианской альтернативой мясу. Пачка творога (9%) в магазинах Maxima стоит всего 50 центов.
А овощи? Приготовьте фальшивые голубцы с большим количеством капусты и небольшим количеством фарша. Также помните о том, что грызть лучше всего не чипсы, а овощи - порезанная палочками морковка является хорошей и дешевой закуской при просмотре фильма.
Хочется десерта? Выбирайте десерт с добавленной ценностью - творожный сырок, который можно купить за 13 центов. Здесь, однако, следует помнить, что сырки содержат много сахара, поэтому к ним нужно относиться как к лакомству, а не как к повседневному завтраку или полднику.
Если у вас есть 20-25 евро в неделю
Если у вас есть 20-25 евро, на завтрак спокойно можно съедать омлет с овощами и ветчиной или кашу со свежими ягодами и орехами. Одной упаковки яиц хватит на 3-4 дня.
В свою очередь на обед или ужин в течение двух дней можно лакомиться запеченным в духовке карбонадом из свиной шейки, который в магазинах Maxima стоит около 3,50 евро. В свою очередь, заплатив всего 2,40 евро за 450 граммов фарша, можно приготовить и суп с фрикадельками, и соус. В день рекомендуется съедать около 70-80 граммов рыбы или мяса. На гарнир можно смело употреблять рис, гречку, перловку - две пачки на неделю будут стоить около 3 евро.
И не забудем про овощи - они должны составлять около 50% всего, что находится на тарелке!
Никто из нас не супермен, поэтому в условиях стресса сладости приобретают особую привлекательность. Насыщенный антиоксидантами темный шоколад, любимое из рекомендуемых специалистами по питанию лакомств, в магазинах Maxima можно купить всего за 40 центов.
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