Здоровое питание с кошельком любой толщины

(Тут и далее - повествование ведется от лица Ксении Андрияновы, специалиста по питанию)

Хотя свет в конце туннеля уже виден, все еще хочется иногда посетовать на то, как тяжело идут дела. Многие люди лишились работы, многие живут на гораздо меньшую зарплату, чем раньше, поэтому, отправляясь в магазин, нужно планировать питание осознанно и целенаправленно. Когда после оплаты счетов в кошельке остается дырка, часто люди перенимают студенческие привычки и начинают питаться "ролтоном", но в долгосрочной перспективе такое решение наносит ущерб здоровью.

Организм будет благодарен, если вы будете употреблять все необходимые ему питательные вещества - белки (10-15% в день), углеводы (55-50%), жиры (30-35%), и помните, что в день должно быть 3-4 приема пищи.

Разумеется, если средства ограничены, не всегда меню будет выглядеть, как предложение дня в хорошем кафе, поэтому предлагаю несколько универсальных идей, как один человек может с умом покупать продукты и готовить из них еду в течение одной недели.

Если у вас есть 10-15 евро в неделю

Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие!" Поесть могут все, но нужно подойти к этому творчески.

На завтрак вспомните о каше из овсяных хлопьев - это дешево и очень полезно. Овсянку на полках магазинов можно найти всего по 26 центов за 400 граммов. Если такая каша кажется пустой, обратите внимание на такой суперполезный, при этом очень дешевый фрукт, как яблоко. Яблоки можно дополнить корицей, которая также входит в категорию приправ низкой ценовой категории.

Обед и ужин? Полезный свежий цыпленок в магазине Maxima в настоящее время стоит 1,78 евро, и из него получается сытный суп-бульон на несколько дней. Можно добавить в него вермишель, картофель, морковь и лук. Мясо из бульона можно использовать для куриного плова, который является еще одним необременительным для кошелька блюдом. А что делать с вермишелью, которая осталась после приготовления куриного бульона? Добавьте 1 литр молока, которое в магазинах Maxima стоит 39 центов, и получится молочный суп с вермишелью. Также можно купить фарш и приготовить "хитрые" котлеты, щедро добавив в котлетную массу картофель!

В свою очередь для вегетарианцев и веганов полезным продуктом является фасоль всех видов, которую можно тушить с другими любимыми овощами.

Если у вас есть 15-20 евро в неделю

Классика на завтрак - бутерброды с сыром. Целых 500 граммов сыра в магазинах Maxima можно купить за 2,59 евро. Бутерброды рекомендуется делать с хлебом из отрубей или черным хлебом. Цены на крупу для каш тоже всегда приятные. Помните - чем дольше нужно варить кашу, тем больше в ней ценной клетчатки.