Правила о минимальном количестве учеников в 10-12-х классах откладываются на год

Уже сейчас понятно, что больше всего они затронут маленькие средние школы.

Министерство образования и науки (МОН) выступило с идеей о количественных критериях в общеобразовательных учреждениях еще два года назад, а новейший доклад правительству был представлен в конце прошлого года.

Числа немного изменились, но принципы их применения и критерии остались прежними.

МОН планирует представить правительству информационный доклад об условиях предоставления качественного общего среднего образования, который включает раздел о количественных показателях, в середине июня.

До 27 мая принимались предложения от социальных партнеров. Латвийская ассоциация руководителей образования (ЛАРО) уже провела оценку этого документа, и никаких принципиальных возражений против предлагаемых там критериев и цифр не высказала, сообщает директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс, добавляя, что большую головную боль принес другой вопрос - о срочных контрактах директоров школ.

Однако в организацию входят также руководители многих малых школ, для которых рекомендуемые МОН количественные критерии могут означать утрату статуса средней школы.

В частности, руководители сельских школ оценивают эту идею как желание еще больше опустошить сельскую местность и согнать всех в большие города.