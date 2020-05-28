Правила о минимальном количестве учеников в 10-12-х классах откладываются на год

Правила о минимальном количестве учеников в 10-12-х классах, которые предусматривают трехлетний переходный период, вступят в силу не со следующего учебного года, как планировалось изначально, а с 1 сентября 2021 года, пишет Diena.
Уже сейчас понятно, что больше всего они затронут маленькие средние школы.
Министерство образования и науки (МОН) выступило с идеей о количественных критериях в общеобразовательных учреждениях еще два года назад, а новейший доклад правительству был представлен в конце прошлого года.
Числа немного изменились, но принципы их применения и критерии остались прежними.
МОН планирует представить правительству информационный доклад об условиях предоставления качественного общего среднего образования, который включает раздел о количественных показателях, в середине июня.
До 27 мая принимались предложения от социальных партнеров. Латвийская ассоциация руководителей образования (ЛАРО) уже провела оценку этого документа, и никаких принципиальных возражений против предлагаемых там критериев и цифр не высказала, сообщает директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс, добавляя, что большую головную боль принес другой вопрос - о срочных контрактах директоров школ.
Однако в организацию входят также руководители многих малых школ, для которых рекомендуемые МОН количественные критерии могут означать утрату статуса средней школы.
В частности, руководители сельских школ оценивают эту идею как желание еще больше опустошить сельскую местность и согнать всех в большие города.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!