Территория лжи ⟩ "Билл Гейтс создал коронавирус". Откуда взялась эта блажь?

После обвинений в запоздалой реакции на распространение вируса Covid-19 президент США Дональд Трамп заявил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения. Это, в свою очередь, вызвало критику со стороны крупнейшего спонсора организации - Фонда Билла и Мелинды Гейтс - и тем самым дало повод для новой волны теории заговора о том, что Гейтс сам придумал коронавирус, чтобы затем на этом заработать. И об этом очередной эпизод программы "Территория лжи".
Билл Гейтс бесспорно богатый человек, один из самых богатых на планете сегодня. Его состояние - сотни миллиардов долларов. Часть своих доходов он тратит на благотворительность. В том числе создал фонд, занимающийся решением проблем здравоохранения в странах третьего мира. Фонд финансирует развитие исследований и технологий, которые могут позволить вывести здравоохранение на новый уровень.
Начиная с 2015 года Билл Гейтс публично начал говорить о том, что мировая система здравоохранения не готова к предотвращению возможных глобальных эпидемий.
"В наши дни угрозы глобальной катастрофы выглядят иначе. Они выглядят так.
И если в ближайшие десятилетия что-то произойдет и убьет десятки миллионов человек - это будет не война, это будет заразный вирус.
Не ракеты, а микробы. И это произойдет во многом потому, что миллионы долларов инвестируются в ядерные ракетные технологии. Но мы слишком мало инвестируем в систему предотвращения возможных эпидемий. Мы не готовы к новым эпидемиям", - говорил он.
Эту речь посмотрели 25 миллионов зрителей по всему миру. Но не все расслышали то, что Гейтс на самом деле хотел сказать.
Противники вакцинирования, сподвижники теорий заговора и правые экстремисты восприняли это как попытку глобальных корпораций захватить власть над человечеством и контролировать его при помощи создания глобальной сети здравоохранения.
В центре этой теории Билл Гейтс. В нескончаемых публикациях в интернете Гейтса упрекают в том, что он создал коронавирус, чтобы потом заработать на вакцине.
Способствовал распространению этой версии президент США Дональд Трамп и его сторонники, так как Билл Гейтс подверг критике главу США за его хаотичные действия в начале распространения коронавируса в США.
Миллиардер активно пропагандировал социальное дистанцирование, призывал людей оставаться дома, а мировое сообщество - направить все силы на создание вакцины против Covid-19.
Видео: Что Гейтс на самом деле хотел сказать?
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