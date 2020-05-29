Видео с Галкиным в образе Путина и Собянина стремительно набирает популярность в Сети

"Президент и мэр. Счастливое время строгого режима прогулок", - подписал публикацию Галкин.

На видео "мэр Москвы" и "президент РФ Владимир Путин" обсуждают ограничения на прогулки в столице в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о создании специального "графика прогулок". У самой прогулки якобы даже есть регламент, который разрабатывался властями столицы целых три года.

Таким образом, "Владимир Путин" соглашается практически со всем, что предлагает "Собянин". Едиснтвенное, в чем они не могут договориться - это в названии установленного режима. Но договариваются, что он будет носить название "График, чтобы подышать свободно. Через день".

За 13 часов у ролика уже почти 2 миллиона просмотров.

Впрочем, смотрите сами!