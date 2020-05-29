Видео с Галкиным в образе Путина и Собянина стремительно набирает популярность в Сети

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин выпустил пародию, в которой одновременно сыграл президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Ролик он разместил на своей Instagram-странице.
"Президент и мэр. Счастливое время строгого режима прогулок", - подписал публикацию Галкин.
На видео "мэр Москвы" и "президент РФ Владимир Путин" обсуждают ограничения на прогулки в столице в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о создании специального "графика прогулок". У самой прогулки якобы даже есть регламент, который разрабатывался властями столицы целых три года.
Таким образом, "Владимир Путин" соглашается практически со всем, что предлагает "Собянин". Едиснтвенное, в чем они не могут договориться - это в названии установленного режима. Но договариваются, что он будет носить название "График, чтобы подышать свободно. Через день".
За 13 часов у ролика уже почти 2 миллиона просмотров.
Впрочем, смотрите сами!
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!