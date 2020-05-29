Колготки раздора: журнал рассказал, из-за чего еще поссорились Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Прямая речь самой Кейт в материале не фигурирует, текст о ее жизни и характере построен в основном на словах анонимных собеседников.

Не обошлось и без рассуждений и рассказов о взаимоотношениях Кейт и Меган Маркл. Считается, что их отношения никогда не были теплыми. Самое пристальное внимание СМИ и публики привлекли две детали из статьи Tatler.

Первая - это то, что один из друзей Миддлтон рассказал, из-за чего герцогиня поссорилась с Меган Маркл на репетиции свадьбы последней. Об этой ссоре британские СМИ писали давно: The Sun еще в 2018 году сообщал, что конфликт случился на примерке платья принцессы Шарлотты, которой нужно было стать подружкой невесты на свадьбе, и что герцогиню видели в слезах. Анонимный собеседник Tatler утверждает, что поводом для ссоры послужили колготки Шарлотты, которой тогда было всего 3 года: Кейт якобы хотела, чтобы девочка надела колготки на свадьбу, поскольку так положено по протоколу. В тот день было жарко, и Меган посчитала, что можно обойтись и без них. Судя по снимкам со свадьбы, победительницей конфликта вышла Маркл.

Вторая деталь: источники Tatler заявили, что Кейт Миддлтон не очень рада дополнительным обязанностям, которые ей пришлось взять на себя после "Мегзита". По словам источников, Уильям и Кейт планировали больше времени проводить вместе с детьми, но теперь их планы практически разрушены.

После публикации данной статьи британские СМИ начали с новой силой обсуждать отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл:

The Daily Mail вышла с заголовком "Колготкигейт!"

The Telegraph и Daily Express писали, почему колготки так важны в королевском протоколе (кратко: так сложилось исторически),

Cosmopolitan составил хронологию предполагаемого конфликта между девушками.

Несмотря на то, что поклонники герцогини Кембриджской восприняли статью положительно, издание Royal Central выступило с негативным комментарием, отметив, что "друзья" Уильяма и Кейт оказали "медвежью услугу". Главным образом были раскритикованы рассказы о загруженности Миддтон во время пандемии, поскольку сейчас медики работают сутками, а такое заявление звучит просто некрасиво. Кроме того, было подсчитано, что Уильям и Кейт уделяют королевским обязанностям меньше времени, чем их пожилые родственники.

Кенсингтонский дворец - резиденция герцога и герцогини Кембриджских - сделал официальное заявление в отношении публикации (что делается по отношению к британским таблоидам редко).

"Эта история содержит множество неточностей и ложных измышлений, о которых Кенсингтонский дворец не был уведомлен до публикации",

- отметили во дворце. Собеседник Harperʼs Bazaar заявил, что королевским супругам не было известно о подготовке статьи.

Однако Tatler утверждает обратное и добавляет, что Кейт и Уильяму даже было предложено поучаствовать в ее создании.