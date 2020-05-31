"Он в правильном месте". Блогер прославилась на видео о приемном сыне, но потом отказалась от него

Блогер Мика Стауффер из США прославилась благодаря откровениям о своем опыте усыновления ребенка - мальчика-аутиста из Китая. Она годами рассказывала о нем в видео на своем YouTube-канале, но только теперь стало известно, почему маленький Хаксли уже некоторое время не появляется в социальных сетях женщины - оказалось, что пара бросила ребенка из-за его "необъяснимого поведения", и это вызвало бурную дискуссию в интернете, сообщает портал BuzzFeed.

Поскольку маленький мальчик был значимой частью в карьере женщины, многие ставят под сомнение ее истинные намерения и этические принципы. Еще до того, как ребенок официально стал членом семьи, Мика уже сумела привлечь его к своему блогу, сделав главной темой канала.

Мика и ее муж Джеймс рассказали о сложившейся ситуации на своем канале в YouTube, но от дальнейших комментариев они пока воздерживаются.

Пара снимает видео для YouTube уже с 2014 года, и с тех пор у семейного канала набралось более 300 000 подписчиков, а у отдельного канала Мики - более 700 000. Когда они только начали заниматься блогерством, у них уже была общая дочка, а также дочь Мики от предыдущих отношений. После у пары родились еще два сына, о воспитании которых женщина активно рассказывала своим подписчикам.

В 2016 году Мика опубликовала видео, в котором объявила, что они с мужем решили усыновить ребенка.

Постепенно в ее блоге начали появляться видео о процессе и трудностях усыновления. Мика не забывала рассказывать и о своих ощущениях. Всего таких роликов был опубликовано 27. В некоторых из них женщина активно призывала людей жертвовать на особые нужды Хаксли. Она даже придумала хитрый способ показать подписчикам, как выглядит усыновленный мальчик - за каждые пожертвованные 5 фунтов она публиковала один из 1000 кусочков мозаики. Мика сказала, что все меценаты и спонсоры будут записаны в детскую книгу Хаксли.

В 2017 году женщина опубликовала видео, в котором рассказала, что на пожертвованные деньги они с мужем отвезут Хаксли домой.

Конечно, Мика также поделилась кадрами, на которых она впервые встречается с двухлетним мальчиком. Этот ролик стал настоящей сенсацией в интернете и был просмотрен более пяти миллионов раз.

Всего за один год блог женщины просто "взорвал" все социальные сети. Количество подписчиков удвоилось, а видео об усыновлении Хаксли начали спонсировать крупные благотворители. О рождении ее пятого ребенка даже писали в издании People.

С появлением Хаксли Мика начала рассказывать в блоге о проблемах воспитания ребенка с аутизмом.

"Хаксли - замечательный ребенок, и его состояние не требует особых усилий. Все, что нужно, это большое сердце и много терпения", - писала она.

В 2019 году Мика опубликовала видео "Эмоциональная история усыновления. Два года дома", в котором рассказывала о развитии болезни мальчика. Она отмечала, что Хаксли посещает терапию, в рамках которой его поведение контролируется специалистами.

В начале весны люди стали замечать, что мальчик перестал появляться на фотографиях и видео пары. В одной из последних записей о Хаксли Мика делится своими мыслями об особых потребностях ребенка с аутизмом.

В День матери женщина опубликовала пост, указав, что это был самый трудный праздник в ее жизни, после чего многие подписчики начали интересоваться в комментариях: куда исчез Хаксли?

Обо всем стало известно 26 мая, кода пара поделилась видео, в котором рассказала, что изменилось в их жизни. Хаксли отдали в другую семью, и это решение было принято ради его эмоционального благополучия.

Мика и Джеймс признались, что у мальчика были проблемы со здоровьем, о которых никто не знал до его переезда из Китая в Соединенные Штаты. Хаксли был обеспечен терапией и постоянно находился под наблюдением специалистов, но этого было недостаточно.

Они сказали, что не могли говорить об этом, пока не будут выполнены все формальности, а также ради Хаксли. Мика также упомянула, что в своем блоге не рассказывала о 99% всех трудностей, с которыми их семье пришлось столкнуться. Например, несколько ужасных случаев произошло с их родными детьми.

Женщина отметила, что теперь Хаксли со своей идеальной семьей, но они будут любить этого мальчика всегда.

"Он счастлив, он в правильном месте, а у его новой мамы есть медицинское образование, что сделает повседневную жизнь Хаксли намного проще", - сказала Мика.

Опубликованное видео вызвало бурную дискуссию в интернете.

Пока некоторые считают решение пары смелым и правильным, многие осуждают женщину, особенно потому, что семья сделала ребенка большой частью своего бизнеса. Кто-то даже запустил петицию с целью удалить c YouTube все коммерческие видео с участием Хаксли.

"Эти люди должны прекратить жить за счет маленького мальчика. Хаксли, пользователи интернета с тобой. Мы надеемся, что ты счастлив, где бы ты ни был", - написала одна из подписчиц.

Большинство людей волнует не только судьба мальчика, но и в целом его участие в видеосъемках.

"Мне не нравится, когда дети становятся такой ​​большой частью YouTube-контента. Вы никогда не знаете, кто сидит по другую сторону экрана", - отметила еще одна женщина, подписанная на канал Мики.