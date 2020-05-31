"Он в правильном месте". Блогер прославилась на видео о приемном сыне, но потом отказалась от него
СТАТЬЮ
Блогер Мика Стауффер из США прославилась благодаря откровениям о своем опыте усыновления ребенка - мальчика-аутиста из Китая. Она годами рассказывала о нем в видео на своем YouTube-канале, но только теперь стало известно, почему маленький Хаксли уже некоторое время не появляется в социальных сетях женщины - оказалось, что пара бросила ребенка из-за его "необъяснимого поведения", и это вызвало бурную дискуссию в интернете, сообщает портал BuzzFeed.
Поскольку маленький мальчик был значимой частью в карьере женщины, многие ставят под сомнение ее истинные намерения и этические принципы. Еще до того, как ребенок официально стал членом семьи, Мика уже сумела привлечь его к своему блогу, сделав главной темой канала.
Мика и ее муж Джеймс рассказали о сложившейся ситуации на своем канале в YouTube, но от дальнейших комментариев они пока воздерживаются.
Пара снимает видео для YouTube уже с 2014 года, и с тех пор у семейного канала набралось более 300 000 подписчиков, а у отдельного канала Мики - более 700 000. Когда они только начали заниматься блогерством, у них уже была общая дочка, а также дочь Мики от предыдущих отношений. После у пары родились еще два сына, о воспитании которых женщина активно рассказывала своим подписчикам.
В 2016 году Мика опубликовала видео, в котором объявила, что они с мужем решили усыновить ребенка.
Постепенно в ее блоге начали появляться видео о процессе и трудностях усыновления. Мика не забывала рассказывать и о своих ощущениях. Всего таких роликов был опубликовано 27. В некоторых из них женщина активно призывала людей жертвовать на особые нужды Хаксли. Она даже придумала хитрый способ показать подписчикам, как выглядит усыновленный мальчик - за каждые пожертвованные 5 фунтов она публиковала один из 1000 кусочков мозаики. Мика сказала, что все меценаты и спонсоры будут записаны в детскую книгу Хаксли.
В 2017 году женщина опубликовала видео, в котором рассказала, что на пожертвованные деньги они с мужем отвезут Хаксли домой.
Конечно, Мика также поделилась кадрами, на которых она впервые встречается с двухлетним мальчиком. Этот ролик стал настоящей сенсацией в интернете и был просмотрен более пяти миллионов раз.
Всего за один год блог женщины просто "взорвал" все социальные сети. Количество подписчиков удвоилось, а видео об усыновлении Хаксли начали спонсировать крупные благотворители. О рождении ее пятого ребенка даже писали в издании People.
С появлением Хаксли Мика начала рассказывать в блоге о проблемах воспитания ребенка с аутизмом.
"Хаксли - замечательный ребенок, и его состояние не требует особых усилий. Все, что нужно, это большое сердце и много терпения", - писала она.
В 2019 году Мика опубликовала видео "Эмоциональная история усыновления. Два года дома", в котором рассказывала о развитии болезни мальчика. Она отмечала, что Хаксли посещает терапию, в рамках которой его поведение контролируется специалистами.
В начале весны люди стали замечать, что мальчик перестал появляться на фотографиях и видео пары. В одной из последних записей о Хаксли Мика делится своими мыслями об особых потребностях ребенка с аутизмом.
The last couple days have been hard I don’t want to sugar coat anything. We have had a lot of melt downs, and lots of behaviors that have had us on our knees begging god for guidance! On social medial and Youtube we rarely show the behaviors or the hard stuff, because we try our best to respect our sons privacy and dignity. We have hard days, lots of them. I wish autism and adoption trauma had a manual to direct you through it all.💙🧩#autism #momstruggles #everydayisanewday
В День матери женщина опубликовала пост, указав, что это был самый трудный праздник в ее жизни, после чего многие подписчики начали интересоваться в комментариях: куда исчез Хаксли?
Обо всем стало известно 26 мая, кода пара поделилась видео, в котором рассказала, что изменилось в их жизни. Хаксли отдали в другую семью, и это решение было принято ради его эмоционального благополучия.
Мика и Джеймс признались, что у мальчика были проблемы со здоровьем, о которых никто не знал до его переезда из Китая в Соединенные Штаты. Хаксли был обеспечен терапией и постоянно находился под наблюдением специалистов, но этого было недостаточно.
Они сказали, что не могли говорить об этом, пока не будут выполнены все формальности, а также ради Хаксли. Мика также упомянула, что в своем блоге не рассказывала о 99% всех трудностей, с которыми их семье пришлось столкнуться. Например, несколько ужасных случаев произошло с их родными детьми.
Женщина отметила, что теперь Хаксли со своей идеальной семьей, но они будут любить этого мальчика всегда.
"Он счастлив, он в правильном месте, а у его новой мамы есть медицинское образование, что сделает повседневную жизнь Хаксли намного проще", - сказала Мика.
Опубликованное видео вызвало бурную дискуссию в интернете.
Пока некоторые считают решение пары смелым и правильным, многие осуждают женщину, особенно потому, что семья сделала ребенка большой частью своего бизнеса. Кто-то даже запустил петицию с целью удалить c YouTube все коммерческие видео с участием Хаксли.
"Эти люди должны прекратить жить за счет маленького мальчика. Хаксли, пользователи интернета с тобой. Мы надеемся, что ты счастлив, где бы ты ни был", - написала одна из подписчиц.
Большинство людей волнует не только судьба мальчика, но и в целом его участие в видеосъемках.
"Мне не нравится, когда дети становятся такой большой частью YouTube-контента. Вы никогда не знаете, кто сидит по другую сторону экрана", - отметила еще одна женщина, подписанная на канал Мики.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!