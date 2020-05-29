Как приготовить свежевыжатый сок и не навредить организму?

Как приготовить сок и не навредить организму?

Для того чтобы фруктовые соки смогли принести пользу иммунитету, нужно разбавлять их водой, по крайней мере, на треть. Это поможет и сохранить эмаль зубов.

Что еще важно - не следует пить фреши натощак с утра! Утром поджелудочной железе нужно еще выработать большее количество инсулина для переработки одного и того же объема фруктозы, которая поступает в организм.

Соки, которые стоит включить в рацион для настоящей помощи иммунитету

Лучше всего включить в домашнее меню несладкие зеленые соки. Основой следует выбирать зеленые овощи:

огурец;

брокколи;

сельдерей;

зелёный болгарский перец.

зеленые листья:

шпинат;

романо;

айсберг;

мангольд;

корн.

ароматные травы:

петрушка;

укроп;

кинза;

базилик.

А также сок лимона или лайма для большего ощелачивающего эффекта.

В подобных фрешах будет содержатся большое количество хлорофилла, он создаст щелочную внутриклеточную среду, что крайне неприятно для вирусов и патогенных микроорганизмов - они не будут долго находится в данной среде. Но, стоит отметить, что даже зеленые соки нужно разбавлять водой (минимум на четверть), а пить их в промежутках между приемами еды или за полчаса до полноценного приема.