Как приготовить свежевыжатый сок и не навредить организму?

"Чемпионат" вместе с нутрициологом и диетологом Анной Берсеневой рассказал, какие свежевыжатые соки помогут укрепить иммунитет и как их готовить, чтобы не нанести вреда своему организму.
Как приготовить сок и не навредить организму?
Для того чтобы фруктовые соки смогли принести пользу иммунитету, нужно разбавлять их водой, по крайней мере, на треть. Это поможет и сохранить эмаль зубов.
Что еще важно - не следует пить фреши натощак с утра! Утром поджелудочной железе нужно еще выработать большее количество инсулина для переработки одного и того же объема фруктозы, которая поступает в организм.
Соки, которые стоит включить в рацион для настоящей помощи иммунитету
Лучше всего включить в домашнее меню несладкие зеленые соки. Основой следует выбирать зеленые овощи:
- огурец;
- брокколи;
- сельдерей;
- зелёный болгарский перец.
зеленые листья:
- шпинат;
- романо;
- айсберг;
- мангольд;
- корн.
ароматные травы:
- петрушка;
- укроп;
- кинза;
- базилик.
А также сок лимона или лайма для большего ощелачивающего эффекта.
В подобных фрешах будет содержатся большое количество хлорофилла, он создаст щелочную внутриклеточную среду, что крайне неприятно для вирусов и патогенных микроорганизмов - они не будут долго находится в данной среде. Но, стоит отметить, что даже зеленые соки нужно разбавлять водой (минимум на четверть), а пить их в промежутках между приемами еды или за полчаса до полноценного приема.
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