Пт, 29.05.2020
Если мы будет вести себя ответственно, то после 9 июня шаг за шагом сможем открыть экономику, вернуться к новой повседневности и рутине. Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Как приготовить свежевыжатый сок и не навредить организму?

ФОТО: pexels.com/Toni Cuenca

"Чемпионат" вместе с нутрициологом и диетологом Анной Берсеневой рассказал, какие свежевыжатые соки помогут укрепить иммунитет и как их готовить, чтобы не нанести вреда своему организму. 

Как приготовить сок и не навредить организму?

Для того чтобы фруктовые соки смогли принести пользу иммунитету, нужно разбавлять их водой, по крайней мере, на треть. Это поможет и сохранить эмаль зубов.

Что еще важно - не следует пить фреши натощак с утра! Утром поджелудочной железе нужно еще выработать большее количество инсулина для переработки одного и того же объема фруктозы, которая поступает в организм. 

Соки, которые стоит включить в рацион для настоящей помощи иммунитету

Лучше всего включить в домашнее меню несладкие зеленые соки. Основой следует выбирать зеленые овощи

  • огурец;
  • брокколи;
  • сельдерей; 
  • зелёный болгарский перец. 

зеленые листья: 

  • шпинат;
  • романо; 
  • айсберг;
  • мангольд;
  • корн.

ароматные травы: 

  • петрушка; 
  • укроп; 
  • кинза;
  • базилик.

А также сок лимона или лайма для большего ощелачивающего эффекта.

В подобных фрешах будет содержатся большое количество хлорофилла, он создаст щелочную внутриклеточную среду, что крайне неприятно для вирусов и патогенных микроорганизмов - они не будут долго находится в данной среде. Но, стоит отметить, что даже зеленые соки нужно разбавлять водой (минимум на четверть), а пить их в промежутках между приемами еды или за полчаса до полноценного приема. 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ