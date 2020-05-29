Возможно, найден труп мужчины, подозреваемого в убийстве полицейского в Литве

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Департамент полиции Литвы сообщил, что на месте убийства сотрудника полиции в Мажейкском районе обнаружен обгоревший труп, который может оказаться трупом подозреваемого Стасиса Брасаса, убившего полицейского из огнестрельного оружия.

Между тем начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас говорит, что пока это - неподтвержденная информация, сейчас выясняется, человеческий ли это труп.

"Сейчас мы не можем сказать, труп ли это человека или животного. Потому что не находим собаку. Эксперт уже в пути, чтобы можно было установить. Есть сведения о том, что он (подозреваемый – BNS) мог уйти", - сказал BNS Р. Рудминас.

По его словам, в пятницу после обеда в поисках подозреваемого задействовано около 150 сотрудников полиции.

Департамент полиции информирует, что рядом с обгоревшим трупом, предположительно, трупом человека, также найдено оружие.