Возможно, найден труп мужчины, подозреваемого в убийстве полицейского в Литве

В деревне Бирбилишкес, что в Мажейкяйском районе Литвы, вооруженный мужчина застрелил сотрудника полиции и ранил еще одного стража порядка, после чего скрылся.
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Департамент полиции Литвы сообщил, что на месте убийства сотрудника полиции в Мажейкском районе обнаружен обгоревший труп, который может оказаться трупом подозреваемого Стасиса Брасаса, убившего полицейского из огнестрельного оружия.
Между тем начальник Главного комиссариата полиции Тельшяйского уезда Ремигиюс Рудминас говорит, что пока это - неподтвержденная информация, сейчас выясняется, человеческий ли это труп.
"Сейчас мы не можем сказать, труп ли это человека или животного. Потому что не находим собаку. Эксперт уже в пути, чтобы можно было установить. Есть сведения о том, что он (подозреваемый – BNS) мог уйти", - сказал BNS Р. Рудминас.
По его словам, в пятницу после обеда в поисках подозреваемого задействовано около 150 сотрудников полиции.
Департамент полиции информирует, что рядом с обгоревшим трупом, предположительно, трупом человека, также найдено оружие.
Как сообщил Департамент полиции, должностные лица прибыли проверить информацию о совершающим агрессивные действия мужчине. При приближении патруля послышались выстрелы.
Убитому полицейскому было 40 лет. Его коллега получила ранение в ногу, ее жизни ничто не угрожает.
По данным полиции, подозреваемый 1968 года рождения сбежал в находящийся рядом лес, он может быть вооружен.
Полиция призывает жителей, которые увидят его, не приближаться к нему и как можно быстрее информировать полицию.
Как сообщает Госполиция, преступник мог направиться и в сторону Латвии.
Отзываясь на просьбу литовских коллег о помощи, полиция развернула дополнительные силы в пограничных районах Курземского и Земгальского регионов, а также задействовала вертолет Государственной погранохраны.
В Литве был введен специальный план задержания, на место происшествия отправились силы другие силы полиции, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras, генкомиссар полиции.
Возник пожар в деревянном доме, где находился мужчина, работающие на месте пожарные подтвердили, что столкнулись с мужчиной, который им угрожал. Кроме пожарных и полиции на месте работают также и сотрудники скорой медицинской помощи.
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