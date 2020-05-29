Как в Москве задерживали журналистов, поддержавших Илью Азара

У здания ГУ МВД по Москве в среду, 28 мая, задержали нескольких журналистов, включая журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего программ той же радиостанции и гостевого комментатора DW Александра Плющева, которые провели одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Ильи Азара*.

Азара, в свою очередь, задержали и осудили на 15 суток административного ареста за выход днем ранее на одиночный пикет в поддержку арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

10 секунд на пикет: как задерживали журналистов

Как только в новостях появилась информация, что Илья Азар и Виктор Немытов получили 15 суток ареста за одиночные пикеты, журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев и редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов списались друг с другом в общем чате.

"Для меня решение суда (в отношении Азара. - Ред.) - это, конечно, невероятное хамство со стороны властей. Наказывать арестами и вообще задерживать за одиночные пикеты противозаконно", - считает Фельгенгауэр.

По ее словам, еще со времен дела Ивана Голунова у нее сохранилась папка с бумагой большого формата и маркеры: "Я готова нарисовать плакат в любой момент. Никогда не знаешь, когда тебя застанет ситуация, когда срочно необходимо спасать журналистов. Я расстроилась, правда, что нас всего трое. Но, с другой стороны, это не повод отказываться от одиночного пикета".

Впрочем, в пикете у здания ГУ МВД в центре Москвы журналистам удалось простоять не более десяти секунд.

"Меня задержали последним - Сергей и Татьяна уже были в автозаке. Я не сделал себе плакат - не большой мастак их рисовать. Я просто встал в пикет без всего, но мне передали плакат с хорошей надписью: "Здесь стоял Азар. Верните", - рассказал Александр Плющев.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии в момент задержания. На них у двух полицейских совпадают номера индивидуальных жетонов. На запрос "Медузы" в ГУ МВД по Москве пообещали выставить информацию о том, как так получилось, на сайте ведомства. Пока что разъяснений не поступало.

По два протокола без присутствия адвокатов

"Думаю, это незаконно. Они всеми силами пытаются укрыть имена сотрудников - если уж никак нельзя избежать того, что требуют жетонов, то будем выдавать какие-то полулевые жетоны. Мне кажется, что с этим надо будет разбираться отдельно и выяснять", - добавляет Татьяна Фельгенгауэр.

После задержания трех журналистов какое-то время автозак стоял около Петровки - ждали других участников пикета. Не дождавшись, журналистов повезли в отделение.

Там без присутствия адвокатов на каждого составили по два протокола - о нарушении правил проведения пикетов и о нарушении режима самоизоляции в Москве - и отпустили.