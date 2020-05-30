Covid-19 в Латвии: всего один новый случай за сутки

Согласно данным Центрa профилактики и контроля заболеваний (SPKC), новый случай Covid-19 выявлен в Коценском крае. Всего активные случаи заболевания в настоящее время зарегистрированы в 49 самоуправлениях.

За последние сутки госпитализирован один больной новым коронавирусом. В больницах лечатся 18 человек, в том числе у 15 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 155 пациентов, переболевших Covid-19. Скончались 24 человека с Covid-19.

В целом в Латвии с начала пандемии проведено 108 174 теста на Covid-19. Положительными оказались 1061. Выздоровели уже 745 человек.