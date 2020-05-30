Почти миллион евро: стало известно, сколько и как за год заработала семья Зеленского

Так, за прошлый год доходы главы государства и членов его семьи составили 28 602 468 гривен (959 625 евро).

Отмечается, что с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату исключительно в Госуправлении делами. На посту президента за прошлый год он заработал 208 787 гривен (7 тысяч евро).

При этом отмечается, что у жены Зеленского Елены зарплата выросла.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн гривен (171 тыс. евро).

Также семья Зеленских получила 3 ​​миллиона 200 тысяч гривен (107 361 евро) за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 000 гривен (141 918 евро), которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, принадлежавшее его жене.

Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в России. Также Президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

При этом он продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.