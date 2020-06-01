Пн, 1.06.2020
Из тех, кто думал, что они болели раньше - в конце прошлого года, в начале этого - здесь, в Латвии, мы ни у кого антитела не обнаружили. Дидзис Гаварс, член правления E.Gulbja laboratorija

Covid-19: В Латвии вступили в силу послабления режима ЧС

Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С понедельника, 1 июня, в Латвии возобновится ряд очных процессов в сфере образования, чтобы общество могло постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, который в марте был нарушен объявлением чрезвычайного положения из-за Covid-19, сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).

При условии соблюдения мер предосторожности могут проводиться экзамены в школах и вузах, вступительные тесты, организовываться детские и молодежные лагеря, проводиться обучение взрослых, занятия по интересам, мероприятия неформального образования, спортивные мероприятия и др.

Их проведение разрешил Кабинет министров, внеся поправки в распоряжение об объявлении чрезвычайного положения от 12 марта.

МОН подчеркивает, что общие условия проведения мероприятий и посещения публичных мест остаются в силе до 9 июня - можно собираться группами до 25 человек, придерживаясь двухметровой дистанции и строгой гигиены.

Продолжительность мероприятий в помещениях не должна превышать трех часов.

"Во всех сферах деятельности общества нужно постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, и решающим будет фактор индивидуальной ответственности", - подчеркнули в МОН.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ