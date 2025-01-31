Чем тяжелее, тем яростнее

Все пропагандисты рассказывали, как смешно предположение, что российская экономика близка к краху и что США могут ее уничтожить. В мире мыслей и желаний "кремлинов" у США нет таких ресурсов, чтобы оказать экономическое давление на Россию. Между тем, почти все аналитики международных западных центров считают, что существенное снижение цен на нефть для российской экономики будет смертельным.

Чем тяжелее в результате внешнего давления будет России, тем яростнее будут ее люди выступать против врага, об этом тем временем кричал Гурулев. Поэтому надеяться, что россияне уступят перед лицом экономических трудностей, наивно и глупо

Чтобы продемонстрировать заботу о людях и о том, в каком хорошем состоянии находится российская экономика, Путин заявил, что ожидаемая в феврале индексация пенсий будет больше первоначально запланированной и будет соответствовать реальной инфляции - 9,5%.

В то же время оппозиционное СМИ "Новая Газета" сообщает, что в России цены на аренду выросли на 27%, а ипотека стала недоступна из-за высоких процентов. Власти просят девелоперов заморозить цены на квартиры, а россияне задолжали банкам рекордные проценты по ипотеке.

Россия из-за санкций получит на треть меньше валюты, чем до сих пор. В западных СМИ встречаются высказывания о том, что Путин сидит на "тикающей финансовой бомбе", которая может сдетонировать уже в ближайшее время.