На прошлой неделе в точке воспламенения российской пропаганды оказались угрозы, озвученные президентом США Дональдом Трампом в адрес России, а именно, обещания разрушить ее экономику, если диктатор страны-агрессора Владимир Путин откажется от мирных переговоров.
Видео ⟩ За занавесом: после заявлений Трампа россияне больше не грозят ударить по всем "орешниками"
Здесь наметился чрезвычайно интересный поворот в идеологической риторике россиян. Если до минувших выходных пропагандисты по поводу высказываний Трампа балансировали на грани истерики, то уже в воскресенье вечером ведущий большой новостной программы Дмитрий Киселев не упомянул об угрозах Трампа ни полусловом. Не говорилось об этом и в воскресном вечернем ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", хотя раньше Соловьев обещал "разнести всех "Орешником"".
Причина смены настроя идеологов банально проста. Лишь по ему самому известным причинам Путин предпочел об угрозах Трампа России ничего не говорить, вместо этого подчеркнув, что Россия готова к прагматичному диалогу, основанному на "равноправии и взаимном уважении".
Ядерный взрыв и военная сила
До смены путинской риторики на более примирительную все пропагандисты, как один, вопили об угрозах Трампа разрушить российскую экономику, о разочаровании в нем, о том, что Трамп показал себя слабаком.
Едва ли не максимум возмущения у идеологов вызвали слова президента США о том, что он ценит помощь России, оказанную Соединенным Штатам в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Это оказалось слишком для всех генералов и "политологов" старого поколения. Они кричали, что Берлин заняла именно Красная армия, а не кто-то другой, и вообще - "можем повторить". В очередной раз скандировалась мантра о переписывании истории и стремлении занизить заслуги русского народа в освобождении Европы от фашизма.
А вот комментируя стремление Трампа принудить Россию к мирным переговорам, все пропагандисты утверждали, что Трампу нечего предложить России, что нет предмета переговоров, который можно было бы обсуждать. "Сохранение нынешнего Киевского режима хотя бы на части территории Украины является перманентной военной угрозой для России", рассказывали "политологи", добавляя, что замена нынешней украинской власти является обязательным условием любых мирных переговоров.
Помимо этого, кремлевские идеологи подчеркнули, что если мирное соглашение будет заключено по замыслу американцев, "это будет вопреки целям специальной военной операции и против интересов безопасности России".
В отношении угроз Трампа о развале российской экономики пропагандисты ссылались на слова измученного проблемами с алкоголем заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что "лучший ответ угрозе - военная сила". Их тут же подхватил генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, заявивший, что лучшим ответом Трампу стал бы ядерный взрыв на Новой Земле - принадлежащем РФ островном архипелаге в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями.
С 1954 года часть территории архипелага занимает полигон для ядерных испытаний. Соловьев, впрочем, сгоряча предложил произвести ядерный взрыв не на территории России, а в Лондоне. А вот о санкциях США в отношении России Соловьев высказался так: "Сначала будет плохо, потом очень плохо, и тогда мы всех накроем "Орешником".
Конечно, не обошлось и без ругани в сторону европейских стран и их лидеров-"русофобов". Разные "политологи" рассказывали, что "Европа без войны в Украине - ничто. Абсолютно социально деградировавшая территория с нулевыми перспективами". И да, конечно, Евросоюз в самое ближайшее время развалится.
Чем тяжелее, тем яростнее
Все пропагандисты рассказывали, как смешно предположение, что российская экономика близка к краху и что США могут ее уничтожить. В мире мыслей и желаний "кремлинов" у США нет таких ресурсов, чтобы оказать экономическое давление на Россию. Между тем, почти все аналитики международных западных центров считают, что существенное снижение цен на нефть для российской экономики будет смертельным.
Чем тяжелее в результате внешнего давления будет России, тем яростнее будут ее люди выступать против врага, об этом тем временем кричал Гурулев. Поэтому надеяться, что россияне уступят перед лицом экономических трудностей, наивно и глупо
Чтобы продемонстрировать заботу о людях и о том, в каком хорошем состоянии находится российская экономика, Путин заявил, что ожидаемая в феврале индексация пенсий будет больше первоначально запланированной и будет соответствовать реальной инфляции - 9,5%.
В то же время оппозиционное СМИ "Новая Газета" сообщает, что в России цены на аренду выросли на 27%, а ипотека стала недоступна из-за высоких процентов. Власти просят девелоперов заморозить цены на квартиры, а россияне задолжали банкам рекордные проценты по ипотеке.
Россия из-за санкций получит на треть меньше валюты, чем до сих пор. В западных СМИ встречаются высказывания о том, что Путин сидит на "тикающей финансовой бомбе", которая может сдетонировать уже в ближайшее время.
Интересно, что пропагандисты уже давно высказывают упреки руководству Центробанка РФ в связи с установленными им с целью обуздания инфляции высокими процентными ставками. Это, по мнению Соловьева, вредительство, поскольку тормозит "естественный" рост экономики. Конечно, это популистское краткосрочное мышление: непротиводействие инфляции было бы лишь временным облегчением для среднего класса с катастрофическими последствиями для бедных, но они никогда толком не интересовали российскую власть.
Присмиревший Путин и издевающийся Мамыкин
Любопытно, что российский диктатор никак не реагировал на угрозы Трампа, только его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в них нет ничего нового. Более того, как заявил Путин, если бы на прошлых выборах у Трампа не была "украдена" победа, скорее всего, конфликт в Украине не начался бы. Таким образом, хозяин Кремля абсолютно подлизывается к Трампу, вторя его риторике.
В интервью пропагандисту Павлу Зарубину Путин заявил: "Мы видим заявления действующего президента о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты". Путин охарактеризовал свои отношения с Трампом как "деловые, прагматические и доверительные".
Диктатор на прошлой неделе подчеркнул, что готов к уважительному диалогу с США, но не видит возможности говорить с Украиной, так как ее президент Владимир Зеленский в свое время установил запрет на переговоры с Путиным. При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил СМИ, что этот запрет Национального Совета безопасности все еще действует.
Между тем, издание The Guardian, отзываясь на реакцию Путина на высказывания Трампа, в выходные выпустило материал с подзаголовком "Президент России переходит на заметно более уважительный тон в попытке смягчить экономические угрозы Трампа".
Как пишет издание: "Один из источников в МИД РФ сказал:" Путину не нравятся публичные угрозы. Он хочет, чтобы с ним говорили как с равным. Очевидно, что любая сделка займет некоторое время".
Путин может расценивать экономические угрозы Трампа скептически, поскольку он в течение всей войны с уверенностью утверждал, что российская экономика выдержала западные санкции лучше, чем того ожидало большинство экономистов как в России, так и за ее пределами. При этом The Guardian отмечает, что угрозы Трампа вызвали недовольство московской элиты, некоторые политики и националисты отреагировали негативно, и на государственном телевидении усилились агрессивные настроения.
А Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что Путин пытается "манипулировать" Трампом и его желанием добиться мира. При этом украинский президент выразил уверенность, что "никакие российские манипуляций больше не увенчаются успехом".
Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин на шоу Соловьева вновь отличился фальшивыми историями с издевкой. На этот раз Мамыкин решил разогреть старую идеологическую похлебку про премьер-министра Латвии Эвику Силиню.
Он напомнил высказывание Силини о том, что Латвия тоже может внести свой вклад в мирные переговоры. Ссылаясь на печально известную кампанию по очернению Силини, Мамыкин предположил, что вклад Силини, которая в молодости была "девушкой легкого поведения", мог бы заключаться в том, чтобы во время мирных переговоров она либо сидела у Трампа на коленях, либо подавала шампанское.
Параллельно Мамыкин повторил старую историю о том, что Латвия не может укомплектовать призывниками Службу гражданской обороны, а цена "откоса" от призыва составляет 3000 евро, и в данном случае сославшись на другую очевидно фальшивую историю. Такой враждебный и лживый анализ событий в Латвии предлагает российским зрителям бывший депутат Европарламента.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2025
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