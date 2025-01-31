Земгальский окружной суд на этой неделе вынес упрощенное решение по уголовному делу, в рамках которого двое жителей Огрского края - Сандра 1961 года рождения и Янис 1968 года рождения - обвинялись в физическом и сексуальном насилии над детьми, сообщает газета Latvijas Avīze.
Супруги, получившие премию "Гордость Латвии", сели в тюрьму за жестокое обращение с детьми
По данным издания, Янис приговорен к 16 годам тюремного заключения, а Сандра - к пяти годам. Хотя приговор еще не вступил в силу, оба уже начали отбывать наказание, так как были арестованы в зале суда.
Сандра обвиняется в 12 доказанных преступных эпизодах жестокого и грубого обращения с детьми, находившимися на ее попечении. Она неоднократно жестоко избивала детей.
Янис, который юридически оформил супружеские отношения с Сандрой уже после получения награды "Гордость Латвии" (Latvijas Lepnums), также бил детей.
В 2015 году оба получили награду "Гордость Латвии" в категории "Семья". У пары на тот момент было под опекой шесть детей, но через два с половиной года стало известно, что дети подвергались насилию.
В целом жертвами признаны восемь детей. На данный момент они все уже взрослые.
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