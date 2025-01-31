В эфире прозвучало:

0:00 О преподавательской деятельности в РФ

1:57 О латвийских корнях и детстве в Екабпилсе

3:24 Латвия была единственным вариантом для переезда?

4:54 О любимом маленьком городе в Латвии

6:19 "На каждом этапе ты проходишь какие-то небольшие унижения". Об отказе от российского гражданства

9:00 Отъезд из России - это билет в один конец?

11:15 Почему некоторые жители Латвии ментально чувствуют связь с Россией?

14:40 Есть ли необходимость изучать латышский язык?

15:51 Латвия отличается от той, которую он помнит с детства?

18:25 Сравнение Риги и Санкт-Петербурга

19:47 О любимом районе Риги

21:30 Чем Пурвциемс и Даугавпилс могут впечатлить человека из России?

25:40 Чего не хватает латвийским городам?

28:12 По чему российскому скучает Александр?

29:15 Об экскурсиях, которые Александр проводит в Риге

34:56 Лебеди из шин. Как это может восхищать?

37:40 О комментариях под выпуском про Даугавпилс

40:10 О неуместности культуры во время войны

43:50 О местах в Латвии, в которых ещё не был (таких почти нет)