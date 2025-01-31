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Когда перекроют Балтийское море? Комментарии юристов и финских политиков

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Финляндия уже уточняет свои морские границы на Балтике, сообщили Rus.Postimees в финском парламенте. На фото - военнослужащая ВМС Финляндии во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года.
Финляндия уже уточняет свои морские границы на Балтике, сообщили Rus.Postimees в финском парламенте. На фото - военнослужащая ВМС Финляндии во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года. Фото: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA

Финские политики и юристы по международному праву прокомментировали призыв депутатов Рийгикогу пересмотреть морские границы Эстонии и Финляндии. Одни говорят о необходимости перекрытия российского судоходства, другие указывают на военные риски. Rus.Postimees выслушал всех, кто готов говорить вслух о теме, которая в конечном итоге касается каждого в обеих странах, и узнал, при чем тут подводные лодки.

После призывов депутатов Рийгикогу начать совместную работу с Финляндией по пересмотру морских границ двух стран, Rus.Postimees спросил депутатов финского парламента (Эдускунта), как они смотрят на смелые инициативы коллег с южного берега Финского залива. Перспективы подобных перемен оценили и несколько экспертов по международному праву.

Эстония задает темп

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