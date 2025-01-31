Финские политики и юристы по международному праву прокомментировали призыв депутатов Рийгикогу пересмотреть морские границы Эстонии и Финляндии. Одни говорят о необходимости перекрытия российского судоходства, другие указывают на военные риски. Rus.Postimees выслушал всех, кто готов говорить вслух о теме, которая в конечном итоге касается каждого в обеих странах, и узнал, при чем тут подводные лодки.
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Когда перекроют Балтийское море? Комментарии юристов и финских политиков
После призывов депутатов Рийгикогу начать совместную работу с Финляндией по пересмотру морских границ двух стран, Rus.Postimees спросил депутатов финского парламента (Эдускунта), как они смотрят на смелые инициативы коллег с южного берега Финского залива. Перспективы подобных перемен оценили и несколько экспертов по международному праву.