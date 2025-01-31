Когда перекроют Балтийское море? Комментарии юристов и финских политиков

Финляндия уже уточняет свои морские границы на Балтике, сообщили Rus.Postimees в финском парламенте. На фото - военнослужащая ВМС Финляндии во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года.

Финские политики и юристы по международному праву прокомментировали призыв депутатов Рийгикогу пересмотреть морские границы Эстонии и Финляндии. Одни говорят о необходимости перекрытия российского судоходства, другие указывают на военные риски. Rus.Postimees выслушал всех, кто готов говорить вслух о теме, которая в конечном итоге касается каждого в обеих странах, и узнал, при чем тут подводные лодки.