Россия начала активно сокращать свое военное присутствие в Сирии, вывозя транспортные средства и контейнеры из Тартуса — важного порта на средиземноморском побережье страны, следует из анализа BBC Verify.
Россия вывозит военную технику из сирийского порта Тартус, следует из спутниковых снимков
Это перевод репортажа корреспондентов отдела Би-би-си по проверке данных BBC Verify. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
После падения режима Асада в декабре на кадрах, достоверность которых была подтверждена, было видно, как колонны российского транспорта двигались на север, в сторону порта. Снимки со спутников вскоре показали, что там, в Тартусе, хранилось военное оборудование.
На новых снимках, опубликованных Planet Labs в среду 29 января, видно, что большей части оборудования в порту больше нет — после того как корабли, связанные с российским Минобороны, покинули Тартус.
Это произошло на фоне «откровенных» переговоров Кремля с новыми властями в Дамаске.
Переговоры последовали за сообщениями о том, что переходное правительство Сирии расторгло договор с Россией об аренде порта. Однако представители правительства не стали подтверждать Би-би-си, было ли принято окончательное решение.
Тартус в последние годы был ключевой базой для России в Средиземном море — там можно было дозаправляться, пополнять запасы и ремонтировать суда. Но военных кораблей, которые раньше стояли в порту, не было видно на спутниковых снимках после падения режима Асада.
Кремль стремился сохранить контроль над портом, и в декабре стало известно о переговорах с новыми сирийскими властями о сохранении российского присутствия в Тартусе.
Однако, судя по всему, Москва теперь решила вывезти наиболее ценное оборудование из Тартуса. На спутниковых снимках также видно, что в течение нескольких недель российское оборудование вывозится и из находящейся неподалеку авиабазы Хмеймим.
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Два судна — «Спарта» и «Спарта II» — пришвартовались в порту Тартуса 21 и 22 января, следует из данных сайтов морского слежения. Оба судна принадлежат ООО «Оборонлогистика» — судоходной компании, работающей на российское Минобороны, и находятся под санкциями США. По данным Украины, они заняты перевозкой российского вооружения. Это суда, способные перевозить транспортные средства.
«Спарта II» покинула порт Тартуса в понедельник, следует из данных сайта MarineTraffic. На спутниковых снимках видно, что в порту раньше было припарковано много военной техники, но больше ее там нет.
Сигнал с транспондера на борту судна был ненадолго пойман сервисом MarineTraffic утром во вторник 28 января, когда «Спарта II» пересекала Средиземное море недалеко от побережья Кипра. С тех пор сигнал больше не был замечен сервисом, что говорит о том, что транспондер, скорее всего, был отключен.
В среду 29 января на спутниковых снимках стало видно, что еще одно судно покинуло порт. Эксперты идентифицировали его как «Спарту». Из снимков также следует, что большое количество контейнеров, которые стояли в порту, было вывезено.
Сигнал с транспондера на борту «Спарты» не был замечен с тех пор, как судно пришвартовалось в Тартусе, что позволяет предположить, что он тоже был отключен.
Международная морская организация требует, чтобы все суда вместимостью больше 300 тонн постоянно транслировали свой сигнал, за исключением ряда особых ситуаций.
Суда могут отключить транспондер по законным причинам, например когда находятся в зонах с повышенным риском пиратства. Однако, согласно НАТО, отключение сигнала также может означать, что судно пытается «скрыть незаконную деятельность».
Военно-морской аналитик, бывший лейтенант бельгийского флота Фредерик Ван Локерен сказал Би-би-си, что, исходя из спутниковых снимков, он «в высшей степени уверен», что покинувшее порт судно — это «Спарта».
BBC Verify ранее следила за передвижениями «Спарты». Место, в котором судно было пришвартовано, теперь пусто.
Куда именно направляются эти суда, неясно. Ван Локерен предположил, что они могут двигаться в сторону Ливии, где у Кремля уже есть значительное военное присутствие для поддержки генерала Халифы Хафтара, базирующегося в Тобруке.
На прошлой неделе источники в украинской разведке рассказали BBC Verify, что с середины декабря российские самолеты перебрасывали военных и технику из сирийского Хмеймима на авиабазы в Ливии как минимум 10 раз.
Впрочем, Ван Локерен предположил, что суда могут направляться в Россию и затем «с большой долей вероятности военное оборудование может оказаться на линии фронта в Украине».
Дмитрий Горенбург, эксперт Гарвардского университета по вопросам безопасности в странах бывшего СССР, сказал BBC Verify, что передвижения показывают: российское присутствие в Тартусе подходит к концу.
«Я не знаю, будут ли нужны дополнительные суда, чтобы вывезти все, но по-моему, это неважно, — сказал он. — Прекращение военного присутствия России на базе — это просто вопрос времени. Посмотрим, что будет дальше».
Графика: Марк Эдвардс