Россия вывозит военную технику из сирийского порта Тартус, следует из спутниковых снимков

Кремль стремился сохранить контроль над портом, и в декабре стало известно о переговорах с новыми сирийскими властями о сохранении российского присутствия в Тартусе.

Однако, судя по всему, Москва теперь решила вывезти наиболее ценное оборудование из Тартуса. На спутниковых снимках также видно, что в течение нескольких недель российское оборудование вывозится и из находящейся неподалеку авиабазы Хмеймим.

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Два судна — «Спарта» и «Спарта II» — пришвартовались в порту Тартуса 21 и 22 января, следует из данных сайтов морского слежения. Оба судна принадлежат ООО «Оборонлогистика» — судоходной компании, работающей на российское Минобороны, и находятся под санкциями США. По данным Украины, они заняты перевозкой российского вооружения. Это суда, способные перевозить транспортные средства.

«Спарта II» покинула порт Тартуса в понедельник, следует из данных сайта MarineTraffic. На спутниковых снимках видно, что в порту раньше было припарковано много военной техники, но больше ее там нет.

Сигнал с транспондера на борту судна был ненадолго пойман сервисом MarineTraffic утром во вторник 28 января, когда «Спарта II» пересекала Средиземное море недалеко от побережья Кипра. С тех пор сигнал больше не был замечен сервисом, что говорит о том, что транспондер, скорее всего, был отключен.