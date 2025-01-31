Видео В Вецмилгрависе на улице нашли трехлетнего ребенка: сбежал из квартиры посреди ночи

Вызов поступил в полицию 30 января в 2:30. Очевидец сообщил, что малыш совершенно один и горько плачет. Нашедший его человек забрал ребенка к себе в квартиру, пока оперативные службы добирались до места, чтобы мальчик не замерз и не подвергся другим опасностям.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и медики. Врачи осмотрели ребенка и констатировали, что он цел и невредим. Мальчик выглядел испуганным и не отвечал на вопросы сотрудников полиции. У полицейских не было о нем никаких сведений. В тот вечер заявлений о пропаже маленького ребенка в Риге не поступало.

Сотрудники Госполиции начали проверять припаркованные поблизости от места происшествия автомобили с детскими креслами. К поискам были привлечены Рижская муниципальная полиция и кинолог Госполиции со служебной собакой. Правоохранители провели большую аналитическую работу и в итоге, проверив владельцев машин, оборудованных автокреслами, смогли найти родителей мальчика.

Видео: Съемка Госполиции

Оказалось, что малыш живет неподалеку, на улице Мелдру. Отец мальчика сказал, что его трехлетний сын, по всей видимости, открыл дверь квартиры посреди ночи и вышел на улицу, никому ничего не сказав. Полиция проверила условия жизни семьи и выяснила, что они благоприятные и о ребенке заботятся. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с семьей и передали ребенка на попечение родителей.

Госполиция рада, что у этой истории счастливый конец, и выражает благодарность очевидцу, который не остался в стороне и помог вернуть мальчика в семью целым и невредимым.

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