Недавно жительница рижского микрорайона Плявниеки столкнулась с неприятной ситуацией. Во время дневной прогулки по Дрейлинькалнсу, известному в народе как "кепка Ушакова", она заметила там множество мышей. TVNET+ разобрался, представляют ли грызуны угрозу для жителей Риги.
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Бок о бок с мышами: Как на Дрейлинькалнсе появились грызуны и что можно сделать
"Грызуны прекрасно приспособились к жизни рядом с человеком. Они хорошо понимают, что рядом с людьми можно найти разнообразную пищу - на складах, у мусорных контейнеров или, возможно, в местах, где подкармливают других животных", - рассказал представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.
Чем больше доступной пищи, тем благополучнее жизнь грызунов и тем больше они могут приносить потомства и успешнее выращивать новое поколение.