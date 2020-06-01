Санкт-Петербург: сгорел контейнер-рефрижератор с телами людей, умерших от Covid-19

На территории городской больницы № 2 ночью 1 июня загорелся контейнер-рефрижератор, в котором хранили тела людей, скончавшихся от коронавируса, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс". Возможной причиной пожара стала поломка компрессора.

По данным местного издания 78.ru, в этом холодильнике-контейнере хранились пять тел. Ранее в начале мая на территориях городских больниц установили восемь контейнеров-рефрижераторов для временного хранения тел умерших. В городском комитете по здравоохранению сообщали, что контейнеры не используются и нужны "для подстраховки".