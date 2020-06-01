Санкт-Петербург: сгорел контейнер-рефрижератор с телами людей, умерших от Covid-19

В Санкт-Петербурге на территории больницы сгорел контейнер-холодильник для тел людей, скончавшихся от Covid-19.
На территории городской больницы № 2 ночью 1 июня загорелся контейнер-рефрижератор, в котором хранили тела людей, скончавшихся от коронавируса, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс". Возможной причиной пожара стала поломка компрессора.
Площадь пожара составила три квадратных метра, обошлось без пострадавших.
Контейнер не вскрывался, сообщили в МЧС, не уточняя других деталей.
По данным местного издания 78.ru, в этом холодильнике-контейнере хранились пять тел. Ранее в начале мая на территориях городских больниц установили восемь контейнеров-рефрижераторов для временного хранения тел умерших. В городском комитете по здравоохранению сообщали, что контейнеры не используются и нужны "для подстраховки".
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