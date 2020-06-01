Авария в Лиепае, в которой погибла девушка-подросток: водитель был пьян
В Лиепае в минувшую субботу произошла автоавария, в которой погибла подросток. Автоводитель разбившегося BMW был нетрезв, сообщает Госполиция.
В субботу в Лиепае, на улице Лабораторияс автомобиль марки BMW съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадал и автоводитель, и несовершеннолетние девушки, которые с ним ехали. Одна девушка - 2004 года рождения, погибла на месте происшествия.
Водитель и две пострадавшие доставлены в больницу. Проверка на алкоголь показала, что автоводитель был пьян - в его крови обнаружено 2,56 промилле. Также у него не было водительских прав.
Заведено уголовное дело. Согласно Уголовному закону, за такое преступление грозит тюремный срок от трех до 10 лет.
Видео: место происшествия, съемка очевидца для TV3
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!