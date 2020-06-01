Авария в Лиепае, в которой погибла девушка-подросток: водитель был пьян

В субботу в Лиепае, на улице Лабораторияс автомобиль марки BMW съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадал и автоводитель, и несовершеннолетние девушки, которые с ним ехали. Одна девушка - 2004 года рождения, погибла на месте происшествия.

Водитель и две пострадавшие доставлены в больницу. Проверка на алкоголь показала, что автоводитель был пьян - в его крови обнаружено 2,56 промилле. Также у него не было водительских прав.

Заведено уголовное дело. Согласно Уголовному закону, за такое преступление грозит тюремный срок от трех до 10 лет.

Видео: место происшествия, съемка очевидца для TV3