Пн, 1.06.2020
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Авария в Лиепае, в которой погибла девушка-подросток: водитель был пьян
Фото, видео

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В Лиепае в минувшую субботу произошла автоавария, в которой погибла подросток. Автоводитель разбившегося BMW был нетрезв, сообщает Госполиция. 

В субботу в Лиепае, на улице Лабораторияс автомобиль марки BMW съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадал и автоводитель, и несовершеннолетние девушки, которые с ним ехали. Одна девушка - 2004 года рождения, погибла на месте происшествия. 

Водитель и две пострадавшие доставлены в больницу. Проверка на алкоголь показала, что автоводитель был пьян - в его крови обнаружено 2,56 промилле. Также у него не было водительских прав. 

Заведено уголовное дело. Согласно Уголовному закону, за такое преступление грозит тюремный срок от трех до 10 лет. 

Видео: место происшествия, съемка очевидца для TV3

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