Центр донорской крови в июне устроит выездные мероприятия

Выезды будут по всей Латвии, список мест и время можно посмотреть здесь.

Больше всего выездов специализированного автобуса будет в Риге, чаще всего он будет стоять у крупных торговых центров. Впрочем, пожертвовать кровь можно и в регионах - например, в Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Добеле и других городах Латвии.

Люди, которые хотят пожертвовать кровь, должны предоставить удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту. Чтобы сэкономить время, анкету донора можно заполнить заранее, в электронном виде.

Информация о донорстве доступна на сайте www.vadc.lv и по бесплатному номеру 8000003.

За один раз донор сдает 450 мл крови и 50 мл на проведение обследования. Процедуру проводят специалисты, все оборудование стерильное. Для чего нужна донорская кровь - можете узнать здесь.