В России рухнул железнодорожный мост
В России, в Мурманской области, обрушился железнодорожный мост через реку Колу.
По данным МЧС, в субботу из-за растаявшего на реке Кола снега размыло насыпь опоры моста. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу регионального МЧС.
"Сегодня [1 июня - прим.ред] в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Плохая примета...— DANA TAUSCH (@2001Danata) June 1, 2020
Вблизи Мурманска обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая город с остальной частью страны. pic.twitter.com/Bqi2mDPWiH
Ранее, 31 мая, администрация Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост причине размыва опоры моста. Все поезда в Мурманск останавливаются перед мостом и пассажиры пересаживают в автобусы.
В Мурманской области рухнул мост, соединяющий регион с остальной Россией. Губернатор Чибис:— Ivan Zhdanov (@IoannZH) June 1, 2020
«Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий».
Чувак, у тебя рухнул мост. Какая своевременная работа? pic.twitter.com/EsSUrD2CkK
Сообщается, что никто не пострадал.
Под Мурманском размыло ЖД-мост. Железнодорожное сообщение с портом Мурманск прервано pic.twitter.com/4KoIqgjCEP— Blogger51 (@blogger51) June 1, 2020
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