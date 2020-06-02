Вт, 2.06.2020
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В России рухнул железнодорожный мост
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Обрушившийся мост

ФОТО: скриншот Twitter @IoannZH

В России, в Мурманской области, обрушился железнодорожный мост через реку Колу.  

По данным МЧС, в субботу из-за растаявшего на реке Кола снега размыло насыпь опоры моста. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу регионального МЧС.

"Сегодня [1 июня - прим.ред] в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста", - сообщили в пресс-службе МЧС. 

Ранее, 31 мая, администрация Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост причине размыва опоры моста. Все поезда в Мурманск останавливаются перед мостом и пассажиры пересаживают в автобусы.

Сообщается, что никто не пострадал. 

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