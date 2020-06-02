В России рухнул железнодорожный мост

По данным МЧС, в субботу из-за растаявшего на реке Кола снега размыло насыпь опоры моста. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу регионального МЧС.

"Сегодня [1 июня - прим.ред] в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Плохая примета...

Вблизи Мурманска обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая город с остальной частью страны. pic.twitter.com/Bqi2mDPWiH — DANA TAUSCH (@2001Danata) June 1, 2020

Ранее, 31 мая, администрация Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост причине размыва опоры моста. Все поезда в Мурманск останавливаются перед мостом и пассажиры пересаживают в автобусы.

В Мурманской области рухнул мост, соединяющий регион с остальной Россией. Губернатор Чибис:

«Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий».

Чувак, у тебя рухнул мост. Какая своевременная работа? pic.twitter.com/EsSUrD2CkK — Ivan Zhdanov (@IoannZH) June 1, 2020

Сообщается, что никто не пострадал.

Под Мурманском размыло ЖД-мост. Железнодорожное сообщение с портом Мурманск прервано pic.twitter.com/4KoIqgjCEP — Blogger51 (@blogger51) June 1, 2020