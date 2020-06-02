Взятки, подкуп, хищения. В Литве задержаны главы Ассоциации банков и Конфедерации бизнеса

Как говорится в сообщении, они задержаны в рамках расследования крупного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов, проводимого Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой.

"В рамках проводимого расследования задержаны президент Конфедерации бизнеса Литвы и президент Ассоциации банков Литвы", – сообщает прокуратура.

Суткус является президентом Литовской конфедерации бизнеса с 2010 года. Ранее он работал в Конфедерации промышленников Литвы, в Торгово-промышленной и ремесленной палате Литвы, и в компаниях Achemos grupe и Fima.

В прошлом Суткус также был директором по корпоративным делам концерна MG Baltic, а при приватизации производителя алкоголя Stumbras, был советником по экономическим вопросам бывшего тогда президентом Роландаса Паксаса.

Залаторюс возглавляет Ассоциацию банков с 2017 года, с 2018 года также занимает должность вице-президент Литовской конфедерации промышленников.

В прошлом году, во время предвыборной президентской кампании Суткус посредничал встрече бывшего тогда командующим вооруженными силами Йонаса Витаутаса Жукаса и кандидата в президенты Гитанаса Науседы, эти обстоятельства потом вызвали критику по поводу возможной политизации армии. Когда Г. Науседа стал президентом, Жукас был назначен его советником по вопросам нацбезопасности.

Тогда Жукас сказал, что Суткус предложил ему встретиться с Науседой как старый знакомый, а не как представитель бизнеса.