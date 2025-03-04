Председатель Латвийского Совета присяжных нотариусов Айгарс Каупе в эфире программы "Домская площадь" рассказал о нюансах наследования и о том, как жители Латвии относятся к завещаниям. Об этом сообщает портал LSM+.
Сколько жителей Латвии составляют завещание? Отвечает нотариус
По словам нотариуса, право на наследство регулируют три документа: завещательный договор, завещание и закон.
Завещательный договор имеет наивысшую силу - он оформляется при жизни наследодателя, требует согласия обеих сторон и фиксируется в земельной книге. Завещание стоит на втором месте, его можно менять или отменять. Если же этих документов нет, имущество распределяется по закону, что может привести к спорам.
"Особенно часто разногласия возникают в тех случаях, когда у умершего человека было несколько семей, и отношения у них между собой плохие. Но тут все решает закон. Поэтому мой совет: проконсультируйтесь о своем наследстве при жизни - там сугубо математический расклад, и вы сразу увидите, кому из ваших наследников что положено", - посоветовал Айгарс Каупе.
Эксперт отметил, что раньше о завещании задумывались в пожилом возрасте, но теперь это делают и в среднем возрасте. Но многие все еще не воспринимают управление имуществом как личную ответственность.
"Эта идея в нашем сознании приживается медленно. Только 10% жителей Латвии прибегли к юридическому оформлению своего наследства. И, согласно опросам, столько же вообще задумываются о подобных вопросах", - сказал Каупе.
Ранее агентство LETA сообщало, что 5 марта в Латвии пройдет "День нотариусов". Темой этого года выбраны вопросы наследования. В рамках мероприятия с 11:00 каждый житель Латвии сможет бесплатно получить телефонную консультацию по различным юридическим вопросам, особенно связанным с оформлением и передачей наследства.
День нотариусов - это инициатива совета, позволяющая раз в год получить бесплатные юридические консультации в нотариальных конторах по всей Латвии. Эта традиция существует с 2006 года.
За 19 лет нотариусы бесплатно консультировали жителей по вопросам недвижимости, наследства, завещаний, договоров дарения, бракоразводных процессов, аренды, декларации имущества и другим темам. Воспользоваться этой возможностью успели почти 60 000 латвийцев.
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