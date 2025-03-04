Сколько жителей Латвии составляют завещание? Отвечает нотариус

По словам нотариуса, право на наследство регулируют три документа: завещательный договор, завещание и закон.

Завещательный договор имеет наивысшую силу - он оформляется при жизни наследодателя, требует согласия обеих сторон и фиксируется в земельной книге. Завещание стоит на втором месте, его можно менять или отменять. Если же этих документов нет, имущество распределяется по закону, что может привести к спорам.

"Особенно часто разногласия возникают в тех случаях, когда у умершего человека было несколько семей, и отношения у них между собой плохие. Но тут все решает закон. Поэтому мой совет: проконсультируйтесь о своем наследстве при жизни - там сугубо математический расклад, и вы сразу увидите, кому из ваших наследников что положено", - посоветовал Айгарс Каупе.

Эксперт отметил, что раньше о завещании задумывались в пожилом возрасте, но теперь это делают и в среднем возрасте. Но многие все еще не воспринимают управление имуществом как личную ответственность.