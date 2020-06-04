Смерть Джорджа Флойда от рук - и под коленом - офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовена спровоцировала волну мирных протестов и агрессивных бунтов в большинстве крупных городов США. Снятый на видео, которое увидел весь мир, этот инцидент подтверждает идею, что афроамериканцы исключены из великой истории прогресса в Америке, где условия жизни якобы постоянно улучшаются.

Эту идею подтверждает и статистика. По данным недавнего исследования Института Брукингса, в 2016 году "чистый размер богатства у типичной белой семьи был почти в десять раз выше, чем у черной семьи".

Кроме того, на долю США приходится лишь 5% мирового населения, но при этом 21% всех заключённых мира, и треть из них – афроамериканцы.

Практически каждую недель появляется новость об афроамериканцах, погибших от рук полицейских или дружинников. Каждый подобный эпизод вызывает стенания в прессе и требования реформировать методы работы полиции. Но проблема так и остается нерешённой, в том числе потому, что в реальности это не одна проблема, а множество.

Прежде всего, американцы смирились с тем, что живут в обществе углубляющегося неравенства – обществе, в котором победителю достается все. Богатство и доходы тех, кто находится на самом верху, продолжают расти, в то время как десятки миллионов американцев не могут позволить себе обратиться за медицинской помощью, записать детей в детский сад и получить другие базовые блага. Эта история рассказывалась уже много-много раз. Но часто остается незамеченным тот факт, что ответственность за управление социальными издержками подобной системы сваливается на полицию.

Если обобщать, большинство полицейских в городских зонах – это белые, у которых мало или вообще нет никакого опыта общения с населением, проживающим внутри их юрисдикций.

Недостаток взаимопонимания усугубляется тем фактом, что каждый пятый офицер полиции является ветераном войны, участвовавшим ранее в вооружённых операциях умиротворения в Афганистане или Ираке. Бывшие солдаты настроены видеть в населении городов, в которых они несут службу, угрозу собственной безопасности (в лучшем случае).

Этот вывод также опирается на статистику. В период с 2010 по 2015 годы на каждую сотню офицеров полиции Бостона, имевших опыт военной службы, приходилось 28 жалоб по поводу избыточного применения силы, а на каждую сотню офицеров без такого опыта – 17 жалоб. И Бостон далеко не в одиночестве. Америка обязана предоставлять ветеранам значимую работу.

Но очевидно также, что в городах надо позволять служить только таким людям, которые имеют доказанный опыт эффективной разрядки напряженных ситуаций.

Шовен – не ветеран войны. Но ранее против него было подано 18 жалоб, и он воплощает в себе многие недостатки полицейской системы Америки.

Дело в том, что у Америки имеются обязательства еще и перед городской беднотой. Афроамериканцы в Детройте, Милуоки, Сент-Луисе и многих других городах, пострадавших от деиндустриализации, проживают в условиях, которые ближе к условиям жизни в ЮАР и Бразилии, чем в богатых странах мира.

В бедных и экономически нестабильных афроамериканских сообществах на протяжении жизни многих поколений сохраняется один и тот же порочный круг. Дети рождаются в среде, в которое общение с полицией давно определяется как конфронтация, а не сотрудничество. А полиция, в свою очередь, считает черных мужчин подозреваемыми и относится к ним соответствующим образом. В ответ многие афроамериканские мужчины неизбежно выбирают недоверчивое, враждебное отношение к полиции.

Механизмы, лежащие в основе расового неравенства в Америке, являются результатом и невнимательности, и сознательного плана.

Для их исправления потребуется многоцелевая стратегия.

Первый шаг – прислушаться к Мартину Лютеру Кингу и сделать полную занятость главным принципом экономической политики. Председатель Федерального резерва США Джером Пауэлл указывает, что у ФРС фактически нет пределов возможностей в финансировании государственных инвестиций. В таком случае ФРС следует поддержать предложения о расходах, например, из программы "Зеленого нового курса", и обеспечить занятость с хорошей зарплатой нуждающимся работникам с целью простимулировать прогресс в сфере чистой энергетики и в других ключевых отраслях экономики будущего.

Тех, у кого нет опыта работы, можно направлять на работу в общественных проектах благоустройства с зарплатами на начальном уровне, что позволит им начать обучение базовым профессиональным навыкам.

Кризис Covid-19 продемонстрировал, что значительная часть трудовой деятельности, которая ранее считалось не очень важной, в реальности является ключевой.

Медицинские учреждения, общественное питание, транспорт, уборка мусора – в этих и подобных отраслях афроамериканцы занимают непропорционально много рабочих мест, на которые мы меньше всего обращаем внимания и от которых, в конечном итоге, больше всего зависим.

Однако, если взять за основу расчетов федеральную минимальную зарплату, выяснится, что среди стран с высоким уровнем доходов труд ключевых работников в Америке оплачивается хуже всего. За последние 70 лет ВВП США вырос в несколько раз, но федеральная минимальная зарплата сейчас всего лишь на $0,75 выше, чем в 1950 году (с учётом инфляции).

Сигнал для ключевых работников Америки уже давно звучит так: "Вы не важны". Очевидно, что эту ситуацию надо менять.

Наконец, американцы обладают абсурдно большим количеством оружия, и эта проблема усугубилась с тех пор, как представители "чайной партии" возглавили правительства многих штатов в период администрации президента Барака Обамы. В стране, где уже почти 400 миллионов единиц огнестрельного оружия принадлежит гражданским лицам, во многих штатах было, тем не менее, ослаблено регулирование торговли оружием.

В результате такой город, как Чикаго, где действует разумный уровень контроля за торговлей оружием, переполнен стволами, потому что человеку достаточно проехать всего час на север и купить их на плохо регулируемом рынке штата Висконсин.

По очевидным причинам оружейная проблема Америки усугубляет ее проблемы с вооружённой преступностью. И это значительно усиливает нагрузку на полицию. Прогрессивные силы и организации полицейских должны признать, что у них есть общие интересы в вопросе контроля за оружием.

Существуют четкие меры, которые можно было бы предпринять для сокращения напряженности в городах и нагрузки на тех, кому поручено их патрулировать. Нам вполне по силам укрепить экономическое и социальное здоровье наших городов, одновременно реформировав методы работы полиции ради деэскалации конфликтов и их урегулирования. Больше не может быть никаких оправданий бездействию.

Джеффри Соммерс - профессор политической экономии и государственной политики в департаменте африканских исследований и изучения африканской диаспоры в Университете Висконсин-Милуоки.

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