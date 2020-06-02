Скандальные сообщения от Tele2: PTAC наложил запрет на нечестную деятельность

В конце апреля часть клиентов Tele2 получила сообщения, в которых информировалось, что вне зависимости от тарифного плана с 1 июня и до конца года они получат новую услугу "Безлимитный интернет в Латвии" за 2,50 евро.

Представитель РТАС Санита Гертмане сообщила агентству LETA, что учреждение приняло временное регулирование о прекращении нечестной коммерческой практики.

РТАС констатировал, что Tele2 многим клиентам подключило услугу автоматически, не получив согласия. Таким образом нарушен существенный принцип защиты прав потребителей, который запрещает использовать молчание как согласие для предоставления какой-либо услуги или товара. В учреждении отметили, что Tele2 не признает своей вины.

Решение о временном регулировании в силе с момента его провозглашения до периода, когда оно отменено или изменено, или же до момента вступления в силу окончательного решения.

Потребители, которые отказались от услуги, отправив сообщение, больше ничего не должны делать. Те, кто не знал об услуге или не желает ее использовать - тоже не должны ничего делать, но им следует рассчитывать на ранее установленный объем услуг в тарифном плане.

Ранее в Tele2 сообщили, что пенсионерам и тем клиентам, которые потребляют очень мало данных и опыт которых с мобильным Интернетом небольшой, компания разослала СМС с возможностью подключить безлимитные данные по очень выгодной цене, отправив бесплатное сообщение со словом START. В свою очередь второй группе клиентов, которые регулярно потребляют данные, но не являются абонентами безлимитного тарифного плана и сейчас - во время режима чрезвычайной ситуации - потребляют до трех раз больше данных, чем ранее, были разосланы сообщения второго вида с текстом STOP, которые предусматривают возможность сохранить правила действующего тарифного плана.