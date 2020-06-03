Премьер: не стоит рассчитывать на массовые мероприятия этим летом

"Мы должны понимать, что это в наших же интересах", - сказал глава правительства, отметив, что границы дозволенного установят эпидемиологи на основании опыта других странах.

По словам премьера не стоит рассчитывать, что скоро в Латвии начнут проводить массовые мероприятия.

Премьер отметил, что в Латвии в период Covid-19 было намного меньше ограничительных мероприятий, если сравнивать с другими странами Европы. Несмотря на это Латвия смогла успешно контролировать распространение Covid-19. По словам Кариньша, после 9 июня, когда планируется завершить режим чрезвычайной ситуации, правительство продолжит следовать советам эпидемиологов.

Премьер указал, что более уверенно об изменениях он сможет говорить после запланированного на 4 июня правительственного заседания. "Радикальных изменений не будет. Может быть что-то будет расширено", - сказал он, отметив, что коронавирус никуда не пропал, нужно продолжать мыть руки и соблюдать дистанцию.

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 9 июня введен режим чрезвычайной ситуации.