Рига: по вине пьяного водителя в ДТП пострадал малыш

Когда автомобили остановились у регулируемого пешеходного перехода, водитель внедорожника Mercedes буквально снес стоявший перед ним Mini Cooper. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали годовалого малыша с травмой головы. Его мать в аварии не пострадала.

Свидетели аварии рассказали, что после столкновения водитель и два пассажира, с бутылками пива в руке, вышли из машины и уселись на траву.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели проверку на алкоголь, которая показала в крови и пассажиров, и водителя - от 2 до 3 промилле алкоголя.

Как отмечает Degpunktā, пока на месте работали оперативные службы, водитель, прячась от камер журналистов, сидел на заднем сиденье своей машины и слушал музыку, периодически проявлял агрессию и даже попытался покинуть место происшествия.

Видео: Сюжет Degpunktā об аварии на улице Мукусалас