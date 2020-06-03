Рига: по вине пьяного водителя в ДТП пострадал малыш
В Риге, на улице Мукусалас произошла авария - внедорожник Mercedes въехал в Mini Cooper, в котором находилась женщина с годовалым ребенком. Водитель Mercedes и его пассажиры были пьяны, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Когда автомобили остановились у регулируемого пешеходного перехода, водитель внедорожника Mercedes буквально снес стоявший перед ним Mini Cooper. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали годовалого малыша с травмой головы. Его мать в аварии не пострадала.
Свидетели аварии рассказали, что после столкновения водитель и два пассажира, с бутылками пива в руке, вышли из машины и уселись на траву.
Прибывшие на место происшествия полицейские провели проверку на алкоголь, которая показала в крови и пассажиров, и водителя - от 2 до 3 промилле алкоголя.
Как отмечает Degpunktā, пока на месте работали оперативные службы, водитель, прячась от камер журналистов, сидел на заднем сиденье своей машины и слушал музыку, периодически проявлял агрессию и даже попытался покинуть место происшествия.
Видео: Сюжет Degpunktā об аварии на улице Мукусалас
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